Украина сбила 11 российских дронов Shahed

В ночь на понедельник, 19 августа, российские оккупанты запустили для удара по Украине ударные беспилотники. Все их удалось сбить силам противовоздушной обороны Об этом информирует командующий ПС ВСУ Николай Олещук, передает УНН.

Детали

Отмечается, что этой ночью российские оккупанты нанесли удар 11-ю ударными БПЛА типа Shahed, запущенных с Курского направления и Приморско-Ахтарска, что в РФ.

В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, зенитными ракетными подразделениями, авиацией и средствами РЭБ Воздушных сил все вражеские дроны были сбиты в Николаевской, Черкасской, Винницкой, Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Донецкой областях.

Армія РФ атакувала Київ ударними дронами, в області працювала ППО