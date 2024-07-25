Киев • УНН
24 июля в 17:10 враг совершил артиллерийский обстрел акватории Очаковской громады Николаевской области. По информации председателя ОВА Виталия Кима, пострадавших в результате атаки нет.
По информации председателя Николаевской ОГА Виталия Кима, за прошедшие сутки, по состоянию на 07:00 утра 25 июля, в Николаевской области зафиксированы артиллерийские обстрелы, передает УНН.
Детали
Отмечается, что вчера, 24 июля, в 17:10 вражеских артиллерийских обстрелов подверглась акватория Очаковской общины. Пострадавших нет.
Информацию подтвердили районные военные администрации.
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