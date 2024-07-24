Киев • УНН
Пожарные ликвидировали крупный пожар на открытой территории в Николаеве. Остаются отдельные очаги тления, доступ к которым затруднен. ГСЧС продолжает дежурить для предотвращения повторного возгорания.
Пожарные ликвидировали крупный пожар на открытой территории в Николаеве. На утро оставались лишь отдельные очаги тления, доступ к которым невозможен, сообщили в среду в ГСЧС Украины на ГУ ГСЧС в Николаевской области, пишет УНН.
Детали
"В городе Николаеве пожарные ликвидировали масштабный пожар на открытой территории. Сейчас открытого огня не наблюдается. По состоянию на 08:00 утра 24 июля до сих пор наблюдались отдельные очаги тления, доступ к которым невозможен из-за плотно загроможденных высокими кустарниками участков и потенциальной опасности детонации боеприпасов", - сообщили в ГУ ГСЧС в области в Facebook.
На месте, по данным ГСЧС, оставались дежурить подразделения ГСЧС, которые в случае повторного возгорания, периодически возникающего под действием ветра, оперативно принимают меры по недопущению распространения огня.
"Ситуация контролируемая. Угрозы жилому сектору нет", - указывали в ГСЧС в Telegram.
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