В Николаеве бушует масштабный пожар на открытой территории. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

Сегодня в Николаеве вспыхнул масштабный пожар на открытой территории, ориентировочная площадь которой составляет 30 гектаров. На месте происшествия работают пожарные городских подразделений ГСЧС.

Процесс тушения пожара очень осложнен из-за нескольких факторов: отсутствие подъезда техники к очагам горения, высокая растительность, а также опасность, связанная с потенциальным загрязнением территории взрывоопасными предметами. Существует угроза детонации ВОП, что значительно усложняет работу спасателей.

Несмотря на сложные условия, ситуация пока контролируемая. Для мониторинга состояния пожара с воздуха привлечены беспилотные летательные аппараты, которые помогают оценить масштабы пожара и эффективно планировать дальнейшие действия.

По предварительным данным, угрозы жилому сектору нет.

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