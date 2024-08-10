Николаевскую область враг атаковал из артиллерии и дронами: были пожары, поврежден детсад

В Николаевской области за прошедшие сутки российские войска совершили атаки FPV-дронами и ударили из артиллерии в нескольких громадах. Повреждены сельский клуб, детсад, возникли пожары, сообщил в субботу глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Детали

По словам Кима, за прошедшие сутки вражеские обстрелы фиксировали:

Днем, 9 августа, в 12:00, 12:39, 13:12 враг наносил артиллерийские обстрелы по Куцурубской громаде. В результате одного из обстрелов в населенном пункте Ивановка повреждены сельский клуб и детский сад.

Также вчера, 9 августа, в 14:32 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по городу Очаков Очаковской громады. В результате чего возник пожар хозяйственной постройки, которая не эксплуатируется, и сухой травы, которая была оперативно ликвидирована пожарными.

Вчера, 9 августа, в 14:53, 15:27, 15:42, 16:00, 16:12, 18:50 и 19:30 враг атаковал FPV-дронами Куцурубскую громаду. В результате попадания одного из дронов в селе Солончаки возник пожар кровли жилого дома, который был ликвидирован пожарными.

Пострадавших во всех случаях, по его словам, нет.

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