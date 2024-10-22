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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Николаевщина под обстрелами: атаки дронами и артиллерией, жертв нет

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22 октября 2024, 04:37  •  611 просмотра

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Вражеские силы атаковали Николаевскую область дронами и артиллерией. Зафиксировано 4 атаки на Куцурубскую громаду, удар по Очакову и обстрел акватории Очаковской громады.

Армия террористической страны продолжает обстреливать Николаевскую область. К счастью, за последние сутки обошлось без пострадавших. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

По информации районных военных администраций и ГУ ГСЧС в Николаевской области, вчера противник 4 раза атаковал Куцурубскую громаду с помощью дронов типа FPV. В одном из обстрелов в селе Днепровское произошло возгорание частного дома, которое ликвидировали пожарные. К счастью, пострадавших нет.

Кроме этого 15:46 враг совершил еще одну атаку дроном типа FPV на город Очаков Очаковской общины.

Сегодня в 02:34 силы агрессора нанесли артиллерийские удары по акватории Очаковской громады, однако также без пострадавших.

Обстрел Николаевщины: уничтожен вражеский беспилотник, пострадавших нет20 октября 2024, 05:20 • 43593 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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