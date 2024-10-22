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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Миколаївщина під обстрілами: атаки дронами та артилерією, жертв немає

Київ • УНН

 • 92345 перегляди

Ворожі сили атакували Миколаївську область дронами та артилерією. Зафіксовано 4 атаки на Куцурубську громаду, удар по Очакову та обстріл акваторії Очаківської громади.

Миколаївщина під обстрілами: атаки дронами та артилерією, жертв немає

Армія терористичної країни продовжує обстрілювати Миколаївщину. На щастя, за останню добу обійшлося без постраждалих. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

Деталі

За інформацією районних військових адміністрацій та ГУ ДСНС у Миколаївській області, вчора противник 4 рази атакував Куцурубську громаду за допомогою дронів типу FPV. В одному з обстрілів у селі Дніпровське сталося займання приватного будинку, яке ліквідували вогнеборці. На щастя, постраждалих немає.

Окрім цього 15:46 ворог здійснив ще одну атаку дроном типу FPV на місто Очаків Очаківської громади.

Сьогодні о 02:34 сили агресора завдали артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади, однак також без постраждалих.

Обстріл Миколаївщини: знищено ворожий безпілотник, постраждалих немає20.10.24, 08:20 • 46196 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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