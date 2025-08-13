Миллионные подарки от родственников в декларациях чиновников: какие типичные нарушения выявляет проверка

В декларациях украинских публичных служащих все чаще встречаются миллионные подарки от родственников. В то же время, по данным НАПК, публичные служащие ежегодно декларируют суммы около 3,4 млрд грн. Передает УНН со ссылкой на публикацию Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Детали

По данным Национального агентства, публичные служащие в поданных декларациях:

за 2021 год в 24,2 тыс. деклараций указано денежных подарков на 3,48 млрд грн;

за 2022 год – в 20,3 тыс. деклараций – на 3,92 млрд грн;

за 2023 год – в 24,2 тыс. деклараций – на 3,52 млрд грн;

за 2024 год – в 25,4 тыс. деклараций – на 4,39 млрд грн.

Согласно анализу сведений из Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, практика отражения в декларациях значительных сумм полученных подарков в денежной форме остается стабильной за последние годы.

Но НАПК также напоминает, что подарки в денежной форме нужно декларировать, если их размер, полученных от одного лица (группы лиц) совокупно в течение года, превышает пять прожиточных минимумов.

У каждого, в том числе и у публичных служащих, могут быть богатые и щедрые родственники и другие близкие лица. Однако некоторые недобросовестные должностные лица декларируют якобы подаренные деньги для легализации незаконных состояний. - передает Агентство.

НАПК выявляет нарушения при декларировании доходов в виде подарков во время проведения полных проверок деклараций.

Среди примеров такого разоблачения:

подаренные средства превышают законные доходы самих дарителей;

декларанты не могут предоставить подтверждающих документов о получении таких подарков.

Агентство приводит официально зафиксированные примеры:

В декларации за 2022 год председатель Очаковского городского совета Николаевской области указал о полученном подарке от матери на более чем 9,1 млн грн на основании нотариально удостоверенного договора дарения.

Во время полной проверки было установлено, что размер осуществленного подарка значительно превышает размер доходов матери. Установлены признаки незаконного обогащения - ст. 368-5 УК Украины.

Подарок слишком дорогой для дарителей, не подтверждена финансовая состоятельность, - утверждает НАПК и случай, зафиксированный в декларации заведующим Арцизской государственной нотариальной конторы в Одесской области. Там речь идет о вещи на более чем 18,28 млн грн.

Поэтому, как свидетельствует НАПК, есть многочисленные случаи, когда декларанты для подтверждения источников происхождения средств, указанных в разделе 12 "Денежные активы" декларации, ссылаются на якобы полученные подарки от близких лиц.

Секретарь судебного заседания Ужгородского горрайонного суда Закарпатской области в своей декларации за 2023 год задекларировала более 8 млн грн наличных, источниками происхождения которых указано - подарок от крестных. Однако во время полной проверки не установлено обстоятельств, подтверждающих получение такого подарка.

Эти примеры иллюстрируют типичные кейсы декларирования значительного дохода на основании дарения от родственников без подтверждения источников происхождения средств, - подытоживает НАПК.

Напомним

НАПК проверило более 1,5 тысячи деклараций должностных лиц за первое полугодие 2025 года. Каждая третья содержала заведомо ложные данные на сумму более 5,8 млрд грн.