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НАЗК виявило мільярдні неточності у деклараціях чиновників за перше півріччя 2025 року

Київ • УНН

 • 764 перегляди

НАЗК перевірило понад 1,5 тисячі декларацій посадовців за перше півріччя 2025 року. Кожна третя містила свідомо неправдиві дані на суму понад 5,8 млрд грн.

НАЗК виявило мільярдні неточності у деклараціях чиновників за перше півріччя 2025 року

За перше півріччя 2025 року Національне агентство з питань запобігання корупції перевірило понад півтори тисячі декларацій посадовців. Результати вражають – у кожній третій знайшли свідомо неправдиві дані на мільйони гривень. Про це повідомляє Оpendatabot, пише УНН.

Деталі

За даними НАЗК, з січня по червень 2025 року українські посадовці подали 706 311 декларацій за минулий рік. Це на 34% менше, ніж у той самий період 2024-го, коли чиновники звітували і за попередні "воєнні" періоди.

Найактивніше звіти подавали у березні – тоді надійшло понад 70% декларацій. Цікаво, що кожна восьма з них згодом була виправлена.

З початку 2024-го до середини 2025 року НАЗК розпочало 1534 повних перевірки, з яких 78% вже завершено. І лише у 0,9% випадків не виявлено порушень.

Як висновок – у 423 деклараціях (кожна третя перевірена) були ознаки подання свідомо неправдивих відомостей. Загальна сума таких "неточностей" перевищила 5,8 млрд грн, що в середньому становить понад 13,6 млн грн на одного декларанта. Ці випадки підпадають під статтю 366-2 Кримінального кодексу України.

Втім, ефективність розслідувань поки низька: у 2024 році відкрили 358 кримінальних проваджень і лише 6% дійшли до суду, цього року – 258 справ, з яких до суду дійшли лише 7%.

Крім того, у 13% перевірених декларацій знайшли недостовірні дані, що тягнуть на адміністративну відповідальність, у 2% – ознаки незаконного збагачення на сотні мільйонів гривень, а у 3% – необґрунтованість активів.

Експерти наголошують: нині в Україні чиновник може безкарно "помилятися" у декларації на суму до 302 тис. грн – за це передбачена лише дисциплінарна відповідальність.

Приховав у деклараціях майно на понад 23 млн грн: судитимуть екс-керівника податкової Тернопільщини19.07.25, 03:18 • 4488 переглядiв

Лілія Подоляк

ЕкономікаПолітикаФінанси
Україна