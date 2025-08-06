НАЗК виявило мільярдні неточності у деклараціях чиновників за перше півріччя 2025 року
Київ • УНН
НАЗК перевірило понад 1,5 тисячі декларацій посадовців за перше півріччя 2025 року. Кожна третя містила свідомо неправдиві дані на суму понад 5,8 млрд грн.
За перше півріччя 2025 року Національне агентство з питань запобігання корупції перевірило понад півтори тисячі декларацій посадовців. Результати вражають – у кожній третій знайшли свідомо неправдиві дані на мільйони гривень. Про це повідомляє Оpendatabot, пише УНН.
Деталі
За даними НАЗК, з січня по червень 2025 року українські посадовці подали 706 311 декларацій за минулий рік. Це на 34% менше, ніж у той самий період 2024-го, коли чиновники звітували і за попередні "воєнні" періоди.
Найактивніше звіти подавали у березні – тоді надійшло понад 70% декларацій. Цікаво, що кожна восьма з них згодом була виправлена.
З початку 2024-го до середини 2025 року НАЗК розпочало 1534 повних перевірки, з яких 78% вже завершено. І лише у 0,9% випадків не виявлено порушень.
Як висновок – у 423 деклараціях (кожна третя перевірена) були ознаки подання свідомо неправдивих відомостей. Загальна сума таких "неточностей" перевищила 5,8 млрд грн, що в середньому становить понад 13,6 млн грн на одного декларанта. Ці випадки підпадають під статтю 366-2 Кримінального кодексу України.
Втім, ефективність розслідувань поки низька: у 2024 році відкрили 358 кримінальних проваджень і лише 6% дійшли до суду, цього року – 258 справ, з яких до суду дійшли лише 7%.
Крім того, у 13% перевірених декларацій знайшли недостовірні дані, що тягнуть на адміністративну відповідальність, у 2% – ознаки незаконного збагачення на сотні мільйонів гривень, а у 3% – необґрунтованість активів.
Експерти наголошують: нині в Україні чиновник може безкарно "помилятися" у декларації на суму до 302 тис. грн – за це передбачена лише дисциплінарна відповідальність.
Приховав у деклараціях майно на понад 23 млн грн: судитимуть екс-керівника податкової Тернопільщини19.07.25, 03:18 • 4488 переглядiв