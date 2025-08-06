НАПК выявило миллиардные неточности в декларациях чиновников за первое полугодие 2025 года
Киев • УНН
НАПК проверило более 1,5 тысячи деклараций должностных лиц за первое полугодие 2025 года. Каждая третья содержала заведомо ложные данные на сумму более 5,8 млрд грн.
За первое полугодие 2025 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверило более полутора тысяч деклараций должностных лиц. Результаты впечатляют – в каждой третьей нашли заведомо ложные данные на миллионы гривен. Об этом сообщает Оpendatabot, пишет УНН.
Детали
По данным НАПК, с января по июнь 2025 года украинские должностные лица подали 706 311 деклараций за прошлый год. Это на 34% меньше, чем в тот же период 2024-го, когда чиновники отчитывались и за предыдущие "военные" периоды.
Активнее всего отчеты подавали в марте – тогда поступило более 70% деклараций. Интересно, что каждая восьмая из них впоследствии была исправлена.
С начала 2024-го до середины 2025 года НАПК начало 1534 полных проверки, из которых 78% уже завершено. И только в 0,9% случаев не выявлено нарушений.
Как вывод – в 423 декларациях (каждая третья проверенная) были признаки подачи заведомо ложных сведений. Общая сумма таких "неточностей" превысила 5,8 млрд грн, что в среднем составляет более 13,6 млн грн на одного декларанта. Эти случаи подпадают под статью 366-2 Уголовного кодекса Украины.
Впрочем, эффективность расследований пока низкая: в 2024 году открыли 358 уголовных производств и только 6% дошли до суда, в этом году – 258 дел, из которых до суда дошли только 7%.
Кроме того, в 13% проверенных деклараций нашли недостоверные данные, влекущие административную ответственность, в 2% – признаки незаконного обогащения на сотни миллионов гривен, а в 3% – необоснованность активов.
Эксперты отмечают: сейчас в Украине чиновник может безнаказанно "ошибаться" в декларации на сумму до 302 тыс. грн – за это предусмотрена лишь дисциплинарная ответственность.
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