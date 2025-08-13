Мільйонні подарунки від родичів у деклараціях чиновників: які типові порушення виявляє перевірка

У деклараціях українських публічних службовців усе частіше мільйонні подарунки від родичів. В той же час, за данними НАЗК, публічні службовці щороку декларують суми близько 3,4 млрд грн. Передає УНН із посиланням на публікацію Національного агентства з питань запобігання корупції.

Деталі

За данними Національного агентства, публічні службовці у поданих деклараціях:

за 2021 рік у 24,2 тис. декларацій зазначено грошових подарунків на 3,48 млрд грн;

за 2022 рік – у 20,3 тис. декларацій – на 3,92 млрд грн;

за 2023 рік – у 24,2 тис. декларацій – на 3,52 млрд грн;

за 2024 рік – у 25,4 тис. декларацій – на 4,39 млрд грн.

Згідно з аналізом відомостей з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, практика відображення у деклараціях значних сум отриманих подарунків у грошовій формі залишається стабільною за останні роки.

Але НАЗК також нагадує, що подарунки у грошовій формі потрібно декларувати, якщо їх розмір, отриманих від однієї особи (групи осіб) сукупно протягом року, перевищує п’ять прожиткових мінімумів.

У кожного, зокрема, й у публічних службовців можуть бути багаті та щедрі родичі та інші близькі особи. Проте деякі недоброчесні посадовці декларують нібито подаровані гроші для легалізації незаконних статків. - передає Агентство.

НАЗК виявляє порушення при декларуванні доходів у вигляді подарунків під час проведення повних перевірок декларацій.

Серед прикладів такого викриття:

подаровані кошти перевищують законні доходи самих дарувальників;

декларанти не можуть надати підтверджувальних документів щодо отримання таких подарунків.

Агентство наводить офіційно зафіксовані приклади:

У декларації за 2022 рік голова Очаківської міської ради Миколаївської області вказав про отриманий подарунок від матері на понад 9,1 млн грн на підставі нотаріально посвідченого договору дарування.

Під час повної перевірки було встановлено, що розмір здійсненого подарунку значно перевищує розмір доходів матері. Встановлено ознаки незаконного збагачення - ст. 368-5 КК України.

Подарунок занадто коштовний для дарувальників, не підтверджено фінансової спроможності, - стверджує НАЗК і випадку зафіксованого у декларації завідувачем Арцизької державної нотаріальної контори в Одеській області. Там ідеться про річ на понад 18,28 млн грн.

Тож, як свідчить НАЗК, є численні випадки, коли декларанти для підтвердження джерел походження коштів, зазначених у розділі 12 "Грошові активи" декларації, посилаються на нібито отримані подарунки від близьких осіб.

Секретар судового засідання Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області у своїй декларації за 2023 рік задекларувала понад 8 млн грн готівки, джерелами походження яких вказано - подарунок від хрещених. Проте під час повної перевірки не встановлено обставин, що підтверджують отримання такого подарунку.

Ці приклади ілюструють типові кейси декларування значного доходу на підставі дарування від родичів без підтвердження джерел походження коштів, - підсумовує НАЗК.

Нагадаємо

НАЗК перевірило понад 1,5 тисячі декларацій посадовців за перше півріччя 2025 року. Кожна третя містила свідомо неправдиві дані на суму понад 5,8 млрд грн.