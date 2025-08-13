$41.430.02
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
15:45 • 7212 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
14:07 • 14987 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13:29 • 20768 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
12:02 • 45407 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
13 серпня, 10:06 • 52495 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
13 серпня, 09:48 • 96500 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:00 • 48091 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
13 серпня, 08:39 • 83731 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний вплив
13 серпня, 08:29 • 31489 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
Мільйонні подарунки від родичів у деклараціях чиновників: які типові порушення виявляє перевірка

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Українські публічні службовці декларують мільйонні подарунки від родичів, що часто перевищують доходи дарувальників. НАЗК виявляє ознаки незаконного збагачення та відсутність підтверджувальних документів.

Мільйонні подарунки від родичів у деклараціях чиновників: які типові порушення виявляє перевірка

У деклараціях українських публічних службовців усе частіше мільйонні подарунки від родичів. В той же час, за данними НАЗК, публічні службовці щороку декларують суми близько 3,4 млрд грн. Передає УНН із посиланням на публікацію Національного агентства з питань запобігання корупції.

Деталі

За данними Національного агентства, публічні службовці у поданих деклараціях:

  • за 2021 рік у 24,2 тис. декларацій зазначено грошових подарунків на 3,48 млрд грн;
    • за 2022 рік – у 20,3 тис. декларацій – на 3,92 млрд грн;
      • за 2023 рік – у 24,2 тис. декларацій – на 3,52 млрд грн;
        • за 2024 рік – у 25,4 тис. декларацій – на 4,39 млрд грн.

          Згідно з аналізом відомостей з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, практика відображення у деклараціях значних сум отриманих подарунків у грошовій формі залишається стабільною за останні роки.

          Але НАЗК також нагадує, що подарунки у грошовій формі потрібно декларувати, якщо їх розмір, отриманих від однієї особи (групи осіб) сукупно протягом року, перевищує п’ять прожиткових мінімумів.

          У кожного, зокрема, й у публічних службовців можуть бути багаті та щедрі родичі та інші близькі особи. Проте деякі недоброчесні посадовці декларують нібито подаровані гроші для легалізації незаконних статків.

          - передає Агентство. 

          НАЗК виявляє порушення при декларуванні доходів у вигляді подарунків під час проведення повних перевірок декларацій.

          Серед прикладів такого викриття:

          • подаровані кошти перевищують законні доходи самих дарувальників;
            • декларанти не можуть надати підтверджувальних документів щодо отримання таких подарунків.

              Агентство наводить офіційно зафіксовані приклади:

              У декларації за 2022 рік голова Очаківської міської ради Миколаївської області вказав про отриманий подарунок від матері на понад 9,1 млн грн на підставі нотаріально посвідченого договору дарування. 

              Під час повної перевірки було встановлено, що розмір здійсненого подарунку значно перевищує розмір доходів матері. Встановлено ознаки незаконного збагачення - ст. 368-5 КК України.

              Подарунок занадто коштовний для дарувальників, не підтверджено фінансової спроможності, - стверджує НАЗК і випадку зафіксованого у декларації завідувачем Арцизької державної нотаріальної контори в Одеській області. Там ідеться про річ на понад 18,28 млн грн.

              Тож, як свідчить НАЗК, є численні випадки, коли декларанти для підтвердження джерел походження коштів, зазначених у розділі 12 "Грошові активи" декларації, посилаються на нібито отримані подарунки від близьких осіб.

              Секретар судового засідання Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області у своїй декларації за 2023 рік задекларувала понад 8 млн грн готівки, джерелами походження яких вказано - подарунок від хрещених. Проте під час повної перевірки не встановлено обставин, що підтверджують отримання такого подарунку. 

              Ці приклади ілюструють типові кейси декларування значного доходу на підставі дарування від родичів без підтвердження джерел походження коштів, - підсумовує НАЗК.

              Нагадаємо

              НАЗК перевірило понад 1,5 тисячі декларацій посадовців за перше півріччя 2025 року. Кожна третя містила свідомо неправдиві дані на суму понад 5,8 млрд грн.

              Ігор Тележніков

