россияне из РСЗО атаковали Очаков, восемь раненых

В Николаевской области российские войска атаковали город Очаков, известно о 8 раненых, сообщил во вторник глава Николаевской ОВА Виталий Ким в соцсетях, пишет УНН.

россияне атаковали город Очаков, предположительно, из РСЗО. В результате атаки ранения получили восемь человек, пятеро из них госпитализированы - написал Ким.

По его словам, трем женщинам медицинскую помощь оказали на месте.

"Повреждено медицинское учреждение, многоквартирный дом, около 20 частных домов и семь автомобилей", - сообщил Ким.

Дополнение

По данным Кима, за минувшие сутки враг атаковал Николаевскую область БпЛА типа "Shahed/Гербера". В результате в Нечаянской громаде острую реакцию на стресс получила 75-летняя женщина. Медицинскую помощь ей оказали на месте. Повреждено складское помещение. В Баштанской громаде повреждена крыша складского помещения. Без пострадавших. В Николаеве накануне под вечер враг атаковал город БпЛА типа "Молния". В результате были повреждены теплицы частного дома. Пострадавших нет. В Николаевском районе вчера враг шесть раз атаковал FPV-дронами Очаковскую и Куцурубскую громады. Пострадавших нет.