россияне из РСЗО атаковали Очаков, восемь раненых
Киев • УНН
В Николаевской области российские войска обстреляли город Очаков из РСЗО, ранив восемь человек. Повреждены медицинское учреждение, многоквартирный и 20 частных домов.
В Николаевской области российские войска атаковали город Очаков, известно о 8 раненых, сообщил во вторник глава Николаевской ОВА Виталий Ким в соцсетях, пишет УНН.
россияне атаковали город Очаков, предположительно, из РСЗО. В результате атаки ранения получили восемь человек, пятеро из них госпитализированы
По его словам, трем женщинам медицинскую помощь оказали на месте.
"Повреждено медицинское учреждение, многоквартирный дом, около 20 частных домов и семь автомобилей", - сообщил Ким.
Дополнение
По данным Кима, за минувшие сутки враг атаковал Николаевскую область БпЛА типа "Shahed/Гербера". В результате в Нечаянской громаде острую реакцию на стресс получила 75-летняя женщина. Медицинскую помощь ей оказали на месте. Повреждено складское помещение. В Баштанской громаде повреждена крыша складского помещения. Без пострадавших. В Николаеве накануне под вечер враг атаковал город БпЛА типа "Молния". В результате были повреждены теплицы частного дома. Пострадавших нет. В Николаевском районе вчера враг шесть раз атаковал FPV-дронами Очаковскую и Куцурубскую громады. Пострадавших нет.