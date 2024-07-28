В пределах суток террористы несколько раз обстреливали Николаевщину, в результате чего был нанесен материальный ущерб. Впрочем, пострадавших среди гражданского населения нет. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

По информации районных военных администраций и ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, 27 июля в 09:30 террористы нанесли артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады.

Впоследствии в 13:32, 13:42 и 17:00 агрессор атаковал FPV-дронами Куцурубскую громаду. В результате одного из ударов в селе Днепровское было повреждено частное домовладение, а в другом населенном пункте возник пожар сухой травы. Огонь ликвидировали пожарные.

Также 28 июля в 05:34 оккупанты совершили артиллерийский обстрел по открытому участку местности за пределами населенного пункта Куцурубской общины. В результате данной агрессии была повреждена линия электросети. К счастью, везде обошлось без жертв среди гражданского населения.

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