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Спасатели показали последствия российской атаки на Николаевскую область

Киев • УНН

 • 608 просмотра

В Очакове Николаевской области после ракетной атаки возник пожар сухостоя и кустарников на площади 1 га, который ликвидировали спасатели. 69-летний мужчина, раненый в результате атаки, получает медицинскую помощь в больнице.

Спасатели показали последствия российской атаки на Николаевскую область

После ракетной атаки на Очаков Николаевской области возник пожар, понадобилась помощь спасателей. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

Загорелся сухостой и кустарники на открытой территории. Пожарные потушили возгорание площадью 1 га

 - говорится в сообщении.

Также в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям проинформировали, что раненый в результате атаки 69-летний мужчина получает медпомощь в больнице.

Напомним

Ранее УНН писал, что в Николаевской области российские войска нанесли ракетный удар по Очакову, известно об одном пострадавшем.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

ОбществоВойна
Николаевская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Очаковский район
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