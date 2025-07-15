Спасатели показали последствия российской атаки на Николаевскую область

После ракетной атаки на Очаков Николаевской области возник пожар, понадобилась помощь спасателей. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

Загорелся сухостой и кустарники на открытой территории. Пожарные потушили возгорание площадью 1 га - говорится в сообщении.

Также в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям проинформировали, что раненый в результате атаки 69-летний мужчина получает медпомощь в больнице.

Напомним

Ранее УНН писал, что в Николаевской области российские войска нанесли ракетный удар по Очакову, известно об одном пострадавшем.