Спасатели показали последствия российской атаки на Николаевскую область
Киев • УНН
В Очакове Николаевской области после ракетной атаки возник пожар сухостоя и кустарников на площади 1 га, который ликвидировали спасатели. 69-летний мужчина, раненый в результате атаки, получает медицинскую помощь в больнице.
После ракетной атаки на Очаков Николаевской области возник пожар, понадобилась помощь спасателей. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.
Детали
Загорелся сухостой и кустарники на открытой территории. Пожарные потушили возгорание площадью 1 га
Также в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям проинформировали, что раненый в результате атаки 69-летний мужчина получает медпомощь в больнице.
Напомним
Ранее УНН писал, что в Николаевской области российские войска нанесли ракетный удар по Очакову, известно об одном пострадавшем.