Рятувальники показали наслідки російської атаки на Миколаївщину
Київ • УНН
В Очакові Миколаївської області після ракетної атаки виникла пожежа сухостою та чагарників на площі 1 га, яку ліквідували рятувальники. 69-річний чоловік, поранений внаслідок атаки, отримує медичну допомогу в лікарні.
Після ракетної атаки на Очаків Миколаївської області виникла пожежа, знадобилася допомога рятувальників. Про це пише УНН із посиланням на ДСНС України.
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Загорівся сухостій та чагарники на відкритій території. Вогнеборці загасили займання площею 1 га
Також у Державній службі з надзвичайних ситуацій проінформували, що поранений внаслідок атаки 69-річний чоловік отримує меддопомогу у лікарні.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що у Миколаївській області російські війська завдали ракетного удару по Очакову, відомо про одного постраждалого.