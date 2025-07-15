Рятувальники показали наслідки російської атаки на Миколаївщину

Після ракетної атаки на Очаків Миколаївської області виникла пожежа, знадобилася допомога рятувальників. Про це пише УНН із посиланням на ДСНС України.

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Загорівся сухостій та чагарники на відкритій території. Вогнеборці загасили займання площею 1 га - йдеться в повідомленні.

Також у Державній службі з надзвичайних ситуацій проінформували, що поранений внаслідок атаки 69-річний чоловік отримує меддопомогу у лікарні.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що у Миколаївській області російські війська завдали ракетного удару по Очакову, відомо про одного постраждалого.