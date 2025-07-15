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Рятувальники показали наслідки російської атаки на Миколаївщину

Київ • УНН

 • 1316 перегляди

В Очакові Миколаївської області після ракетної атаки виникла пожежа сухостою та чагарників на площі 1 га, яку ліквідували рятувальники. 69-річний чоловік, поранений внаслідок атаки, отримує медичну допомогу в лікарні.

Рятувальники показали наслідки російської атаки на Миколаївщину

Після ракетної атаки на Очаків Миколаївської області виникла пожежа, знадобилася допомога рятувальників. Про це пише УНН із посиланням на ДСНС України.

Деталі

Загорівся сухостій та чагарники на відкритій території. Вогнеборці загасили займання площею 1 га

 - йдеться в повідомленні.

Також у Державній службі з надзвичайних ситуацій проінформували, що поранений внаслідок атаки 69-річний чоловік отримує меддопомогу у лікарні.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що у Миколаївській області російські війська завдали ракетного удару по Очакову, відомо про одного постраждалого.

Яна Соколівська

Яна Соколівська

СуспільствоВійна
Миколаївська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Очаків
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