Враг продолжает обстреливать Николаевскую область. К счастью, за минувшие сутки жертв среди гражданского населения нет. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

По информации районных военных администраций, в Николаевской области 29 июля в 09:09 и 09:41 захватчики направили FPV-дроны по Куцурубской общине.

Кроме того, вчера в 22:40 и сегодня в 05:29 оккупант наносил минометные обстрелы по акватории Очаковской громады.

К счастью, везде обошлось без жертв среди гражданского населения.

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