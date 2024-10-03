Николаевщина подверглась артиллерийским и дроновым атакам оккупантов: без жертв
Киев • УНН
Оккупационные войска совершили несколько артиллерийских обстрелов и дроновых атак на Очаковскую и Куцурубскую общины Николаевщины. Обстрелы не привели к пострадавшим, сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким.
Вчера Николаевщина подверглась новым атакам со стороны оккупационных войск. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.
Детали
По информации районных военных администраций, в течение дня агрессор совершил несколько артиллерийских обстрелов и дроновых атак на территории Очаковской и Куцурубской громад.
В 10:48 и 17:10 были нанесены артиллерийские удары по акватории и городу Очаков. К счастью, обстрелы не привели к пострадавшим.
В 14:00 и 18:56 террористы атаковали Куцурубскую общину с помощью беспилотных летательных аппаратов типа FPV. В результате атак также не было пострадавших.
Дроны атаковали Николаевскую область: обошлось без пострадавших2 октября 2024, 04:35 • 42623 просмотра