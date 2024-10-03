Николаевщина подверглась артиллерийским и дроновым атакам оккупантов: без жертв

Вчера Николаевщина подверглась новым атакам со стороны оккупационных войск. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

По информации районных военных администраций, в течение дня агрессор совершил несколько артиллерийских обстрелов и дроновых атак на территории Очаковской и Куцурубской громад.

В 10:48 и 17:10 были нанесены артиллерийские удары по акватории и городу Очаков. К счастью, обстрелы не привели к пострадавшим.

В 14:00 и 18:56 террористы атаковали Куцурубскую общину с помощью беспилотных летательных аппаратов типа FPV. В результате атак также не было пострадавших.

Дроны атаковали Николаевскую область: обошлось без пострадавших