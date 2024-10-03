Миколаївщина зазнала артилерійських та дронових атак окупантів: без жертв
Київ • УНН
Окупаційні війська здійснили кілька артилерійських обстрілів та дронових атак на Очаківську та Куцурубську громади Миколаївщини. Обстріли не призвели до постраждалих, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Учора Миколаївщина зазнала нових атак з боку окупаційних військ. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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За інформацією районних військових адміністрацій, впродовж дня агресор здійснив кілька артилерійських обстрілів та дронових атак на території Очаківської та Куцурубської громад.
О 10:48 та 17:10 було завдано артилерійських ударів по акваторії та місту Очаків. На щастя, обстріли не призвели до постраждалих.
О 14:00 та 18:56 терористи атакували Куцурубську громаду за допомогою безпілотних літальних апаратів типу FPV. Унаслідок атак також не було постраждалих.
Дрони атакували Миколаївщину: обійшлося без постраждалих02.10.24, 07:35 • 44260 переглядiв