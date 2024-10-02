Дрони атакували Миколаївщину: обійшлося без постраждалих
Київ • УНН
Ворожі дрони атакували Куцурубську громаду Миколаївського району. За повідомленням голови ОВА Віталія Кіма, атаки відбулися 1 жовтня о 14:17 та о 03:36, постраждалих немає.
Ворожі дрони атакували Миколаївщину. На щастя, постраждалих немає. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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За інформацією районних військових адміністрацій, у Миколаївському районі 1 жовтня о 14:17 та вночі та о 03:36 агресор здійснив атаки на Куцурубську громаду за допомогою дронів типу FPV.
Втім через дані обстріли постраждалих немає.
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