На Миколаївщині знищено три "шахеди", ворог атакував критичну інфраструктуру
Київ • УНН
У Миколаївській області збито три дрони "Shahed". Ворог атакував Куцурубську громаду, пошкодивши будинки. У Баштанському районі виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури.
У Миколаївській області вночі збито три ворожі дрони типу "Shahed", у Баштанському районі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Про це повідомив у понеділок голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, пише УНН.
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"У ніч на 30 вересня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три БпЛА типу "Shahed 131/136", - написав Кім.
З його слів, у Миколаївському районі учора, 29 вересня, о 07:27 та 14:03 ворог атакував Куцурубську громаду дронами типу FPV. Внаслідок чого у селі Дмитрівка пошкоджено два житлових будинки. Також внаслідок обстрілу на відкритій території відбулося займання сухої трави, яке було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Постраждалих немає.
У Баштанському районі, за даними Кіма, "сьогодні вночі, 30 вересня, у районі, внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури". Як зазначив голова ОВА, залучено всі необхідні служби для ліквідації наслідків. Інформація про постраждалих уточнюється.
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