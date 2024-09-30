В Николаевской области уничтожены три "шахеда", враг атаковал критическую инфраструктуру

В Николаевской области ночью сбиты три вражеских дрона типа "Shahed", в Баштанском районе в результате вражеской атаки возник пожар на объекте критической инфраструктуры. Об этом сообщил в понедельник глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.

Детали

"В ночь на 30 сентября силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожены три БпЛА типа "Shahed 131/136", - написал Ким.

По его словам, в Николаевском районе вчера, 29 сентября, в 07:27 и 14:03 враг атаковал Куцурубскую громаду дронами типа FPV. В результате чего в селе Дмитровка повреждены два жилых дома. Также в результате обстрела на открытой территории произошло возгорание сухой травы, которое было оперативно ликвидировано пожарными. Пострадавших нет.

В Баштанском районе, по данным Кима, "сегодня ночью, 30 сентября, в районе, в результате вражеской атаки возник пожар на объекте критической инфраструктуры". Как отметил глава ОВА, привлечены все необходимые службы для ликвидации последствий. Информация о пострадавших уточняется.

Из-за вражеского обстрела на Николаевщине перекрыто движение поездов - Укрзализныця