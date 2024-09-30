Из-за вражеского обстрела на Николаевщине перекрыто движение поездов - Укрзализныця

В связи с вражеским обстрелом в Николаевской области, перегон Долинская - Николаев закрыт для движения поездов из соображений безопасности. Об этом сообщает "Укрзализныця", пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в связи с вражеским обстрелом в Николаевской области перегон Долинская - Николаев закрыт для движения поездов из соображений безопасности. Поезд 121/122 Киев - Николаев будет курсировать до ст. Долинская.

Пассажиров просим в любом случае находиться в вагоне до утра и ждать автобусный трансфер Долинская - Николаев, организацией которого мы занимаемся прямо сейчас, - говорится в сообщении.

Напомним

26 сентября на железнодорожной станции в Сумской области в результате атаки дронами ранены трое железнодорожников. Было повреждено здание вокзала, выбито 15 стеклопакетов, но пассажиры не пострадали, поезда курсировали по расписанию.