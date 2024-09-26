Через атаку рф на вокзал на Сумщині пасажири не постраждали, поїзди у регіоні курсують за розкладом - Укрзалізниця
Київ • УНН
На залізничній станції в Сумській області внаслідок атаки дронами поранено трьох залізничників. Пошкоджено будівлю вокзалу, вибито 15 склопакетів, але пасажири не постраждали, поїзди курсують за розкладом.
Внаслідок ворожої атаки дронами на залізничну станцію в Сумській області поранено трьох залізничників - одного працівника вагонного господарства, працівника воєнізованої охорони та служби зв’язку, які прямували у відрядження, пасажири не постраждали, поїзди у регіоні курсують за розкладом, повідомили в АТ "Укрзалізниця" у четвер, пише УНН.
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"Маємо недобрі новини із Сумщини - троє залізничників поранено внаслідок ворожої атаки дронами на залізничну станцію. Так, поранено одного працівника вагонного господарства, який виконував свої посадові обов’язки, працівника воєнізованої охорони та служби зв’язку, які прямували у відрядження. Постраждалим залізничникам надано всю необхідну медичну допомогу. Їхньому життю наразі нічого не загрожує", - повідомили в УЗ у Telegram.
За даними Укрзалізниці, внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю вокзалу та вибито 15 склопакетів.
"На щастя, постраждалих серед пасажирів та робітників вокзалу немає. Усі поїзди Укрзалізниці в регіоні прямують за розкладом", - сказано у повідомленні.
Армія рф атакувала дронами залізничний вокзал на Сумщині, 3 поранених26.09.24, 15:25 • 15246 переглядiв