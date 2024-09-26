Из-за атаки рф на вокзал в Сумской области пассажиры не пострадали, поезда в регионе курсируют по расписанию - Укрзализныця

В результате вражеской атаки дронами на железнодорожную станцию в Сумской области ранены трое железнодорожников - один работник вагонного хозяйства, работник военизированной охраны и службы связи, которые направлялись в командировку, пассажиры не пострадали, поезда в регионе курсируют по расписанию, сообщили в АО "Укрзализныця" в четверг, пишет УНН.

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"Есть нехорошие новости из Сумщины - трое железнодорожников ранены в результате вражеской атаки дронами на железнодорожную станцию. Так, ранен один работник вагонного хозяйства, который выполнял свои должностные обязанности, работник военизированной охраны и службы связи, которые направлялись в командировку. Пострадавшим железнодорожникам оказана вся необходимая медицинская помощь. Их жизни на данный момент ничего не угрожает", - сообщили в УЗ в Telegram.

По данным Укрзализныци, в результате обстрела повреждено здание вокзала и выбито 15 стеклопакетов.

"К счастью, пострадавших среди пассажиров и работников вокзала нет. Все поезда Укрзализныци в регионе следуют по расписанию", - сказано в сообщении.

Армия рф атаковала дронами железнодорожный вокзал в Сумской области, 3 раненых