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Из-за атаки рф на вокзал в Сумской области пассажиры не пострадали, поезда в регионе курсируют по расписанию - Укрзализныця

Из-за атаки рф на вокзал в Сумской области пассажиры не пострадали, поезда в регионе курсируют по расписанию - Укрзализныця

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 13:14  •  7570 просмотра

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На железнодорожной станции в Сумской области в результате атаки дронами ранены трое железнодорожников. Повреждено здание вокзала, выбито 15 стеклопакетов, но пассажиры не пострадали, поезда курсируют по расписанию.

В результате вражеской атаки дронами на железнодорожную станцию в Сумской области ранены трое железнодорожников - один работник вагонного хозяйства, работник военизированной охраны и службы связи, которые направлялись в командировку, пассажиры не пострадали, поезда в регионе курсируют по расписанию, сообщили в АО "Укрзализныця" в четверг, пишет УНН.

Детали

"Есть нехорошие новости из Сумщины - трое железнодорожников ранены в результате вражеской атаки дронами на железнодорожную станцию. Так, ранен один работник вагонного хозяйства, который выполнял свои должностные обязанности, работник военизированной охраны и службы связи, которые направлялись в командировку. Пострадавшим железнодорожникам оказана вся необходимая медицинская помощь. Их жизни на данный момент ничего не угрожает", - сообщили в УЗ в Telegram.

По данным Укрзализныци, в результате обстрела повреждено здание вокзала и выбито 15 стеклопакетов.

"К счастью, пострадавших среди пассажиров и работников вокзала нет. Все поезда Укрзализныци в регионе следуют по расписанию", - сказано в сообщении.

Армия рф атаковала дронами железнодорожный вокзал в Сумской области, 3 раненых26 сентября 2024, 12:25 • 10137 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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