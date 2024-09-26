Армия рф атаковала дронами железнодорожный вокзал в Сумской области, 3 раненых

Российские войска атаковали FPV-дронами железнодорожный вокзал в Сумской области, известно о 3 раненых, сообщили в Сумской областной прокуратуре в четверг, пишет УНН.

Детали

«По данным следствия, 26 сентября 2024 года около 13:00, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты совершили обстрел с использованием FPV-дронов железнодорожной станции в городе Дружба Шосткинского района. В результате атаки врага получили ранения трое работников железнодорожного вокзала», - сообщили в прокуратуре в Telegram.

Проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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