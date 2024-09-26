Армія рф атакувала дронами залізничний вокзал на Сумщині, 3 поранених
Київ • УНН
Російські війська атакували FPV-дронами залізничну станцію в місті Дружба Шосткинського району Сумської області. Внаслідок атаки поранено трьох працівників залізничного вокзалу, прокуратура розпочала розслідування.
Російські війська атакували FPV-дронами залізничний вокзал у Сумській області, відомо про 3 поранених, повідомили у Сумській обласній прокуратурі у четвер, пише УНН.
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"За даними слідства, 26 вересня 2024 року близько 13:00, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти здійснили обстріл з використанням FPV-дронів залізничної станції в місті Дружба Шосткинського району. Унаслідок атаки ворога отримали поранення троє працівників залізничного вокзалу", - повідомили у прокуратурі у Telegram.
Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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