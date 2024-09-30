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Через ворожий обстріл на Миколаївщині перекрито рух поїздів - Укрзалізниця

Київ • УНН

 • 101413 перегляди

Через ворожий обстріл у Миколаївській області перегін Долинська - Миколаїв закрито для руху поїздів. Поїзд Київ - Миколаїв курсуватиме до ст. Долинська, пасажирам організують автобусний трансфер.

У зв’язку з ворожим обстрілом у Миколаївській області, перегін Долинська - Миколаїв закрито для руху поїздів з міркувань безпеки. Про це повідомляє "Укрзалізниця", пише УНН.

Деталі

Зазначається, що у зв'язку з ворожим обстрілом у Миколаївській області перегін Долинська - Миколаїв закрито для руху поїздів із міркувань безпеки. Поїзд 121/122 Київ - Миколаїв курсуватиме до ст. Долинська.

Пасажирів просимо в будь-якому разі перебувати у вагоні до ранку і чекати на автобусний трансфер Долинська - Миколаїв, організацією якого ми займаємося просто зараз,

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

26 вересня на залізничній станції в Сумській області внаслідок атаки дронами поранено трьох залізничників. Було пошкоджено будівлю вокзалу, вибито 15 склопакетів, але пасажири не постраждали, поїзди курсували за розкладом.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоВійна
ukrainska-zaliznytsiaУкраїнська залізниця
mykolaivМиколаїв
kyivКиїв

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