Дроны атаковали Николаевскую область: обошлось без пострадавших
Киев • УНН
Вражеские дроны атаковали Куцурубскую громаду Николаевского района. По сообщению председателя ОВА Виталия Кима, атаки произошли 1 октября в 14:17 и в 03:36, пострадавших нет.
Вражеские дроны атаковали Николаевскую область. К счастью, пострадавших нет. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.
Детали
По информации районных военных администраций, в Николаевском районе 1 октября в 14:17 и ночью и в 03:36 агрессор совершил атаки на Куцурубскую громаду с помощью дронов типа FPV.
Впрочем из-за данных обстрелов пострадавших нет.
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