Дроны атаковали Николаевскую область: обошлось без пострадавших

Вражеские дроны атаковали Николаевскую область. К счастью, пострадавших нет. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

По информации районных военных администраций, в Николаевском районе 1 октября в 14:17 и ночью и в 03:36 агрессор совершил атаки на Куцурубскую громаду с помощью дронов типа FPV.

Впрочем из-за данных обстрелов пострадавших нет.

В Николаевской области уничтожены три "шахеда", враг атаковал критическую инфраструктуру