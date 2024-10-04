Враг атаковал Николаевскую область: удары по Куцурубской громаде и Очакову

Враг нанес удары по Николаевской области. К счастью, без пострадавших. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

По информации районных военных администраций, 3 октября в 14:21 вражеский дрон типа FPV атаковал Куцурубскую громаду, однако пострадавших нет.

Кроме этого, в 16:20 под артиллерийскими обстрелами оказался город Очаков Очаковской громады. Также не было пострадавших.

Николаевщина подверглась артиллерийским и дроновым атакам оккупантов: без жертв