Враг атаковал Николаевскую область: удары по Куцурубской громаде и Очакову
Киев • УНН
Вражеские войска нанесли удары по Николаевской области. FPV-дрон атаковал Куцурубскую громаду, а Очаков подвергся артиллерийским обстрелам. К счастью, пострадавших нет.
Враг нанес удары по Николаевской области. К счастью, без пострадавших. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.
Детали
По информации районных военных администраций, 3 октября в 14:21 вражеский дрон типа FPV атаковал Куцурубскую громаду, однако пострадавших нет.
Кроме этого, в 16:20 под артиллерийскими обстрелами оказался город Очаков Очаковской громады. Также не было пострадавших.
Николаевщина подверглась артиллерийским и дроновым атакам оккупантов: без жертв3 октября 2024, 04:42 • 22210 просмотров