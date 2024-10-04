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Ворог атакував Миколаївщину: удари по Куцурубській громаді та Очакову

Київ • УНН

 • 42154 перегляди

Ворожі війська завдали ударів по Миколаївській області. FPV-дрон атакував Куцурубську громаду, а Очаків зазнав артилерійських обстрілів. На щастя, постраждалих немає.

Ворог завдав ударів по Миколаївщині. На щастя, без постраждалих. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

Деталі

За інформацією районних військових адміністрацій, 3 жовтня о 14:21 ворожий дрон типу FPV атакував Куцурубську громаду, однак постраждалих немає.

Окрім цього, о 16:20 під артилерійськими обстрілами опинився місто Очаків Очаківської громади. Також не було постраждалих.

Миколаївщина зазнала артилерійських та дронових атак окупантів: без жертв 03.10.24, 07:42 • 24740 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
vitalii-kimВіталій Кім
ochakivОчаківський район
mykolaivМиколаїв

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