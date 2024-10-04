Ворог атакував Миколаївщину: удари по Куцурубській громаді та Очакову
Київ • УНН
Ворожі війська завдали ударів по Миколаївській області. FPV-дрон атакував Куцурубську громаду, а Очаків зазнав артилерійських обстрілів. На щастя, постраждалих немає.
Ворог завдав ударів по Миколаївщині. На щастя, без постраждалих. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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За інформацією районних військових адміністрацій, 3 жовтня о 14:21 ворожий дрон типу FPV атакував Куцурубську громаду, однак постраждалих немає.
Окрім цього, о 16:20 під артилерійськими обстрілами опинився місто Очаків Очаківської громади. Також не було постраждалих.
Миколаївщина зазнала артилерійських та дронових атак окупантів: без жертв 03.10.24, 07:42 • 24740 переглядiв