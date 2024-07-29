На Николаевщине в результате вражеской агрессии повреждены частный дом и мотоцикл в одной из общин, но жертв среди гражданского населения нет. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

По информации районных военных администраций, в Николаевской области

28 июля в 07:50 захватчики атаковали дроном-камикадзе типа FPV город Очаков Очаковской громады.

Из-за данной агрессии был поврежден частный дом и мотоцикл, который находился на территории домовладения.

Впрочем, к счастью, никто не пострадал.

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