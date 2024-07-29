В городе Очаков Николаевской области в результате атаки дрона-камикадзе повреждены частный дом и мотоцикл. Жертв среди гражданского населения нет, сообщает председатель Николаевской ОГА.
На Николаевщине в результате вражеской агрессии повреждены частный дом и мотоцикл в одной из общин, но жертв среди гражданского населения нет. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.
Детали
По информации районных военных администраций, в Николаевской области
28 июля в 07:50 захватчики атаковали дроном-камикадзе типа FPV город Очаков Очаковской громады.
Из-за данной агрессии был поврежден частный дом и мотоцикл, который находился на территории домовладения.
Впрочем, к счастью, никто не пострадал.
Миколаївщина зазнала ворожих обстрілів: пошкоджено будинок та електромережу28 июля 2024, 05:03 • 102035 просмотров