Наши действия в Черном море - это подготовка к серьезной операции в Крыму - Буданов

Начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов заявил, что миссии боевых подразделений в Черном море свидетельствуют о подготовке серьезной операции во временно оккупированном Крыму. Об этом он рассказал в документальном фильме "Война за море: от Днепра до Крыма", премьера которого состоялась 10 марта в эфире телемарафона, пишет УНН.

Это все - подготовительные мероприятия к серьезной операции в Крыму. Это проверка правильности наших утверждений о путях подхода и ухода оттуда. Кроме того, это хорошее послание для населения, которое живет в оккупации уже 10 лет. Многие из них верят в то, что их забыли, - сказал Буданов.

Детали

Воины ГУР, которые участвовали в планировании и реализации боевых миссий, связанных одним стратегическим замыслом, также рассказали детали войны за море в 2022-2023 годах. Отмечается, что летом 2023 года бойцы спецподразделения "Шаман" воспользовались невнимательностью оккупантов и переправились на левый берег Днепра в Херсонской области.

Мы поняли, что противник недостаточно осведомлен в обстановке. Осуществили на лодках заход на территорию противника в межпозиционное пространство, высадились, сразу произошло несколько интенсивных столкновений с наблюдательными постами противника. Некоторые наблюдательные посты были почти в полном составе уничтожены или взяты в плен, - описал первые шаги создания левобережного плацдарма командир спецподразделения с позывным "Шаман".

В июле 2023 года бойцы спецподразделения "Тимура" вернули под контроль государства нефтегазодобывающую платформу "Украина", а затем участвовали в крымской операции "Пробуждение силы".

У врага не будет господства в море никогда, что бы они там себе не придумывали. Это наше Черное море, это наши "вышки", наш Крым, наш Змеиный остров, - заявил командир спецподразделения ГУР МОУ.

Кроме того, отмечается, что уничтожение кораблей вражеского флота - это зона ответственности спецподразделения Group 13. Командир подразделения с позывным "Тринадцатый" подчеркнул, что каждая подобная миссия требует тщательной подготовки.

Мы понимаем как надо маневрировать, под каким углом заходить, с какой стороны. Мы оцениваем очень много факторов перед тем, как атаковать. И после этого уже начинается поиск цели. После обнаружения, когда борта выходят на выгодную позицию, осуществляется одновременная атака всеми бортами, - объяснил военный.

Напомним

Главное управление разведки министерства обороны Украины подтвердило, что его спецподразделение в ночь с 4 на 5 марта в украинских водах вблизи Керченского пролива уничтожило корабль черноморского флота россии "Сергей Котов" стоимостью около 65 миллионов долларов.