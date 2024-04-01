Гуменюк объяснила, почему рф пытается терроризировать остров Змеиный

Попытки рф терроризировать остров Змеиный в Черном море свидетельствует о попытках сорвать функционирование навигационного коридора, потому что как раз вдоль острова проходят рекомендованные морские пути. Об этом сообщила начальница пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга в понедельник, передает корреспондент УНН.

Детали

"Что касается острова Змеиный, то понятно, что в условиях, когда враг не может контролировать северо-западную часть Черного моря корабельно-катерным составом, они пытаются давить авиацией", - сказала Гуменюк.

По ее словам, россияне пытаются время от времени демонстрировать свое господство хотя бы в воздухе.

Были случаи, когда самолетами тактической авиации они проводили там разведку, и попытки направить туда управляемые авиационные ракеты, которые не имели успеха. Как правило, теряли боевую способность еще над акваторией моря, но сам факт попытки терроризировать этот регион больше свидетельствует о попытках сорвать функционирование навигационного коридора, потому что как раз вдоль острова Змеиный проходят рекомендованные морские пути - рассказала Гуменюк.

Дополнение

Начальник ГУР МОУ Буданов заявлял, что российские оккупанты до сих пор пытаются отбить остров Змеиный.

Остров Змеиный является важным для контроля всего морского трафика Черного и Азовского морей.

Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов сообщал, что операции украинской разведки на море - это вопрос безопасности не только для Украины, но и для соседних стран, например, Молдовы.