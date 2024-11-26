Кошачья спецоперация: ГУР эвакуировало котят с острова Змеиный

ukenru
Эксклюзив
АРМА может и должно пересмотреть условия конкурса на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" - юрист
12:40 • 19198 просмотра

АРМА может и должно пересмотреть условия конкурса на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" - юрист

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков
11:10 • 60174 просмотра

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются
09:52 • 104088 просмотра

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются

Эксклюзив
Проверка образа жизни и.о. заместителя главы ГНС Сокура еще продолжается - НАПК
09:13 • 86223 просмотра

Проверка образа жизни и.о. заместителя главы ГНС Сокура еще продолжается - НАПК

Эксклюзив
Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему
 • 115964 просмотра

Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему

Эксклюзив
Уже есть результат. Мэр Броваров рассказал о работе над обеспечением энергонезависимости города
 • 119016 просмотра

Уже есть результат. Мэр Броваров рассказал о работе над обеспечением энергонезависимости города

Эксклюзив
В АРМА избегают комментариев относительно замечаний Transparency International о популизме
 • 119074 просмотра

В АРМА избегают комментариев относительно замечаний Transparency International о популизме

Эксклюзив
Ретроградный Меркурий и новолуние: что предвещают звезды на период с 25 ноября по 1 декабря
 • 122442 просмотра

Ретроградный Меркурий и новолуние: что предвещают звезды на период с 25 ноября по 1 декабря

Эксклюзив
Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать
 • 165865 просмотра

Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать

Эксклюзив
Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов
 • 228538 просмотра

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Черном море обнаружены два корабля агрессора, один с "Калибрами"

В Черном море обнаружены два корабля агрессора, один с "Калибрами"

 • 96245 просмотра
Альбом Элтона Джона приостановлен, потому что он "не видит"

Альбом Элтона Джона приостановлен, потому что он "не видит"

 • 103844 просмотра
Слухи о помолвке Ди Каприо с 26-летней моделью всколыхнули сеть

Слухи о помолвке Ди Каприо с 26-летней моделью всколыхнули сеть

 • 101735 просмотра
Шер поделилась, что потеряла девственность в 14, из-за желания мести

Шер поделилась, что потеряла девственность в 14, из-за желания мести

08:20 • 79615 просмотра
Сорванные НАБУ переговоры дают о себе знать - поляки снова угрожают украинцам блокированием границы

Сорванные НАБУ переговоры дают о себе знать - поляки снова угрожают украинцам блокированием границы

10:58 • 73249 просмотра
публикации
Сорванные НАБУ переговоры дают о себе знать - поляки снова угрожают украинцам блокированием границы

Сорванные НАБУ переговоры дают о себе знать - поляки снова угрожают украинцам блокированием границы

10:58 • 73249 просмотра
"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются

09:52 • 104087 просмотра
Иностранные аудиторы после критики наконец утвердили критерии и методику оценки НАБУ

Иностранные аудиторы после критики наконец утвердили критерии и методику оценки НАБУ

 • 123445 просмотра
Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать

Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать
Эксклюзив

 • 165863 просмотра
Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов
Эксклюзив

 • 228537 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Что многие из нас чувствуют": словарь Macquarie признал "enshittification“ словом года

"Что многие из нас чувствуют": словарь Macquarie признал "enshittification“ словом года

11:29 • 25033 просмотра
Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков

11:10 • 60174 просмотра
«Миллионер из трущоб": культовая история получит продолжение и сериал

«Миллионер из трущоб": культовая история получит продолжение и сериал

10:21 • 31847 просмотра
Disney показала первый тизер новой киноадаптации «Лило и Стич»

Disney показала первый тизер новой киноадаптации «Лило и Стич»

09:34 • 33868 просмотра
Шер поделилась, что потеряла девственность в 14, из-за желания мести

Шер поделилась, что потеряла девственность в 14, из-за желания мести

08:20 • 79615 просмотра
Актуальное
Кошачья спецоперация: ГУР эвакуировало котят с острова Змеиный

Кошачья спецоперация: ГУР эвакуировало котят с острова Змеиный

Киев  •  УНН

 • 5079 просмотра

Read in English

"Спецподразделение Тимура" ГУР МО Украины эвакуировало 15 котов с острова Змеиный на материк. Животных передали в приют «Сириус», где после адаптации их смогут забрать новые владельцы.

Главное управление разведки эвакуировало 15 котят с острова Змеиный перед холодами, передает УНН.

Детали

Бойцы "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины во время патрулирования решили помочь 15 животным и эвакуировали их с острова Змеиный на материк.

Спасенных котов доставили в один из крупнейших приютов для животных в Украине - "Сириус".

После адаптации каждый желающий сможет приютить одного из этих котов из Змеиного, оформив опеку через приют "Сириус", который занимается их адопцией.

Напомним

В Украине запускают Единый государственный реестр домашних животных. Запуск будет проведен в два этапа: сначала - авторизация ветврачей, затем - регистрация животных.

Официальный кот министерства: в МИД Литвы "взяли" на работу котенка19 июл. 2024, 16:32 • 101429 просмотров

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Общество
ostrov-zmeinii-ukrainaОстров Змеиный (Украина)
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
ukrainaУкраина