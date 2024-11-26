Кошачья спецоперация: ГУР эвакуировало котят с острова Змеиный

Главное управление разведки эвакуировало 15 котят с острова Змеиный перед холодами, передает УНН.

Детали

Бойцы "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины во время патрулирования решили помочь 15 животным и эвакуировали их с острова Змеиный на материк.

Спасенных котов доставили в один из крупнейших приютов для животных в Украине - "Сириус".

После адаптации каждый желающий сможет приютить одного из этих котов из Змеиного, оформив опеку через приют "Сириус", который занимается их адопцией.

Напомним

В Украине запускают Единый государственный реестр домашних животных. Запуск будет проведен в два этапа: сначала - авторизация ветврачей, затем - регистрация животных.

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