Кошачья спецоперация: ГУР эвакуировало котят с острова Змеиный
Киев • УНН
"Спецподразделение Тимура" ГУР МО Украины эвакуировало 15 котов с острова Змеиный на материк. Животных передали в приют «Сириус», где после адаптации их смогут забрать новые владельцы.
Главное управление разведки эвакуировало 15 котят с острова Змеиный перед холодами, передает УНН.
Детали
Бойцы "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины во время патрулирования решили помочь 15 животным и эвакуировали их с острова Змеиный на материк.
Спасенных котов доставили в один из крупнейших приютов для животных в Украине - "Сириус".
После адаптации каждый желающий сможет приютить одного из этих котов из Змеиного, оформив опеку через приют "Сириус", который занимается их адопцией.
Напомним
В Украине запускают Единый государственный реестр домашних животных. Запуск будет проведен в два этапа: сначала - авторизация ветврачей, затем - регистрация животных.
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