Официальный кот министерства: в МИД Литвы "взяли" на работу котенка

В министерстве иностранных дел Литвы "взяли" на работу котенка, которого нашли во дворе дипломатического учреждения. Об этом рассказал глава литовского МИД Габриэлюс Лансбергис, передает УНН.

Детали

Как рассказал литовский министр, кота назвали Ранго и он уже имеет собственную должность.

Ранго спасли из нашего двора и немедленно повысили до официального кота Министерства иностранных дел Литовской Республики - говорится в заметке министра.

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Чуть позже в МИД Литвы рассказали, что кота "взяли" на работу в отдел стратегических коммуникаций МИД Литвы.

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