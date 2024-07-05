"В память о старых временах": кот Ларри нагадил в ботинок Сунака

Кот Ларри с Даунинг-стрит оставил дерьмо в ботинке премьер-министра Великобритании Риши Сунака, который уходит в отставку из-за победы лейбористов на парламентских выборах. Об этом говорится в заметке кота в Twitter (Х), передает УНН.

Только что оставил дерьмо в ботинке Сунака, на память о старых временах. - говорится в заметке кота.

Ларри отметил, что Сунак и консерваторы не проявляли никаких колебаний в принятии воли народа.

У меня есть много критики в адрес Сунака и консерваторов, но мы все должны задуматься о том, что они не проявляли никаких колебаний в принятии воли народа и никаких намеков на сомнение в её легитимности. Граждане других народов смотрят на это с завистью - отмечается в заметке кота в Х.

Дополнение

Риши Сунак уйдет в отставку с поста лидера консерваторов, но не сразу, о чем заявил после поражения партии на выборах.

По его словам, как пишет BBC, он уйдет с должности только тогда, когда будут официальные договоренности относительно преемника.

Сунак, как сообщается, отдал должное своему сопернику сэру Киру Стармеру, лидеру лейбористов, чьи успехи, по его словам, разделит страна.

В пятницу Сунак, а затем Стармер прибудут в Букингемский дворец на аудиенцию к королю Чарльзу III.

Как пишет BBC, Риши Сунак и его жена Акшата Мурти уже прибыли в Букингемский дворец. Сунак имеет аудиенцию у короля и подаст монарху заявление о своей отставке.

Лейбористская партия официально победила на всеобщих выборах 2024 года в Великобритании после получения 326 необходимых мест.

Президент Владимир Зеленский поздравил Кира Стармера, который, как ожидается, станет следующим британским премьер-министром, и Лейбористскую партию с победой на выборах в Великобритании, выразил надежду на укрепление украинско-британского партнерства.