Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
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Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
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Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
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"Это уже хроническое": Подоляк ответил на новые заявления секретаря совбеза рф и главы фсб
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Юсов: операции ГУР на море - вопрос безопасности не только для Украины, но и для соседних стран
Операции украинской разведки на море, включая освобождение острова Змеиный и уничтожение российских кораблей, значительно уменьшили количество российских атак с моря и оттеснили вражеский флот, обеспечив безопасность не только для Украины, но и для соседних стран, таких как Молдова.
"Это уже хроническое": Подоляк ответил на новые заявления секретаря совбеза рф и главы фсб
Обвинения россии в причастности Украины к теракту в "Крокус Сити Холле" были опровергнуты советником Офиса Президента Украины Михаилом Подоляком, который назвал их хронической ложью и коллективной неадекватностью.
Нацгвардия стала незаменимой на передовой и в поддержании безопасности в тылу - Зеленский по случаю 10-й годовщины создания НГУ
Национальная гвардия Украины стала незаменимой на фронте и в поддержании безопасности, играя решающую роль в боях против россии, уничтожая вражескую технику и мины, защищая гражданское население.
В результате атак рф на Берислав уже трое пострадавших - Херсонская ОВА
Три человека получили ранения в результате российских авиаударов по Бериславу Херсонской области.
F-16 готовы в случае угрозы: в Польше отреагировали на пролет ракеты рф и демарш российского посла
В Польше отреагировали на то, что российская ракета нарушила польское воздушное пространство. В стране предупреждают, что истребители F-16 и системы противоракетной обороны Польши приведены в боевую готовность на случай дальнейших угроз, а также раскритиковали отказ российского посла объяснить "ракетный" инцидент.
Удары по военным объектам будут продолжаться пока россияне не покинут Крым - Евлаш
Военно-воздушные силы Украины будут продолжать наносить удары по военным объектам в Крыму до тех пор, пока россияне не покинут полуостров и другие оккупированные территории Украины.
Утренняя ракетная атака рф на Харьков: прокуратура сообщила, что есть пострадавший
64-летний гражданский мужчина получил острую реакцию на стресс после того, как российский ракетный удар повредил нежилое здание и многоэтажный жилой дом в Шевченковском районе Харькова.
Израиль отзывает переговорную группу из Катара после того, как ХАМАС отклонил его последнее переговорное предложение
Израиль отзывает свою переговорную группу из Катара, заявив, что ХАМАС отклонил его последнее предложение освободить заложников и согласиться на перемирие и это свидетельствует о том, что ХАМАС не заинтересован в продолжении переговоров.
Шмыгаль обсудил с Кэмероном необходимую Украине помощь и конфискацию активов рф
Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном усиление российских атак на Украину, помощь, в которой нуждается Киев, и конфискацию замороженных российских активов.
Враг на оккупированных территориях планирует провокации с целью дискредитации украинского подполья
россияне проводят на оккупированных территориях информационную операцию по дискредитации украинского подполья, распространяя фейковую переписку о вербовке подростков для терактов.