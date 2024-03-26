Юсов: операции ГУР на море - вопрос безопасности не только для Украины, но и для соседних стран

Операции украинской разведки на море - это вопрос безопасности не только для Украины, но и для соседних стран, например Молдовы. Об этом заявил в документальном проекте "ГУР. Битва за море. Все дороги ведут в Крым" представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, передает УНН.

В ГУР заявляют, что морские операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины уже вошли в историю борьбы украинского народа против российских захватчиков.

Спецоперации по освобождению острова Змеиный, уничтожение кораблей чф рф, десант в Крыму - это те задачи, которые казалось осуществить просто нереально, однако, выполнив которые украинские разведчики показали чрезвычайный профессионализм, сверхчеловеческую выносливость, отважность и даже креатив. И именно успех операций в море позволили полностью освободить от оккупантов Одесскую область, существенно уменьшить атаки рф на мирные города Украины с моря.

"Для Украины прошлый год в отношении продвижения на море был действительно выдающимся. Украина в значительной степени оттеснила противника, заставила флот агрессор отступить и прятаться по закоулкам, отступить из Крыма", - сообщил Юсов.

Отмечается, что одной из самых знаковых операций он считает освобождение острова Змеиный.

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"Это вопрос безопасности не только для Украины, это дополнительная гарантия безопасности для Молдовы, например. Это предотвращение проведения разного рода провокаций, десантных операций (рф - ред.). Это без преувеличения было геополитическим событием", - подчеркнул Юсов.

Он отметил, что слыша о новых идеях и замыслах относительно операций украинской разведки больше никто не сомневается, что это реально осуществить.

"Агрессор действительно цеплялся за остров Змеиный до последнего. Но они понесли колоссальные потери, был уничтожен личный состав, техника, плавсредства... Они не успели убежать, забрав с собой все необходимое. Осталось и БК и дорогостоящее оборудование, все это попало к украинцам", - отметил Юсов.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский заявил, что кораблям рф уже не место в западной части Черного моря и вблизи Крыма, но пусть они потеряют возможность оперировать и на востоке Черноморской акватории.