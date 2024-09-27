"Клуб білого бізнесу" Гетманцева виявився антиреформою

Створення "клубу білого бізнесу" в Україні стало першою за довгий час антиреформою. До такого висновку дійшли експерти незалежної аналітичної платформи "Вокс Україна", пише УНН.

"До 243 випуску Індексу реформ за період з 15 по 28 липня потрапило 7 регуляцій, а значення Індексу склало 0,8 бала. Вперше за досить довгий період ми зафіксували антиреформу, нею став закон про "клуб білого бізнесу", який передбачає особливі умови для відповідальних платників податків. У попередньому випуску значення Індексу було 0,5 бала", - йдеться у повідомленні.

Експерти аналітичної платформи нагадали, що Закон про платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства визначає критерії для виокремлення найбільш відповідальних підприємств та пропонує преференції для них. Преференції включатимуть мораторій на деякі документальні перевірки та скорочення строків перевірок для бюджетного відшкодування; швидше надання податкових консультацій і виділення окремого комплаєнс-менеджера. Перелік відповідальних платників податків Державна податкова служба України щокварталу буде публікувати на своєму сайті.

Критерії потрапляння у такий перелік включають не тільки відсутність заборгованості по сплаті ЄСВ та значного податкового боргу, а також і розмір сплачених податків. Зокрема, щоб потрапити у перелік юрособи мають сплачувати податок на прибуток у розмірі не меншому за середній показник по галузі за останній рік. Розмір зарплати на таких підприємствах має хоча б на 10% перевищувати середню по галузі у регіоні, де зареєстрований платник. Також у перелік потраплять резиденти Дія.Сіті, які сплачують податок у розмірі не меншому за середній серед резидентів платформи. ФОПи можуть скористатися перевагами, якщо платять податки, більші за середні по галузі, мають щонайменше п’ять співробітників, яким виплачують зарплату хоча б на 10% вищу за середню у певній галузі у регіоні, де вони зареєстровані.

Аналітики переконані, що ці вимоги описують фактично недоброчесну сплату податків, а розмір підприємства, де більші платники податків отримують преференції, а малі не мають шансу потрапити у "клуб білого бізнесу". Експерти Індексу негативно оцінили закон, адже замість забезпечення верховенства права, прогнозованості дій та створення рівних правил гри для всіх, держава формує особливі умови для певних підприємств.

Ідея про "клуб білого бізнесу" (бізнес який доброчесно платить податки) в теорії викликає позитивні асоціації, тому що вона заснована на ризик-орієнтованому підході, завдяки якому забезпечується більш раціональне використання ресурсів перевіряючих органів, яких звісно не вистачає для перевірки всіх. З іншого боку, це порушує базовий принцип однакових "правил гри для всіх", тому що буде утворена група підприємств, відібраних за певними критеріями, для яких будуть діяти інші "правила гри". Враховуючи велику кількість критеріїв та попередній досвід України, коли особливі умови створювали корупційні ризики та бажання отримати їх недорочесним шляхом, виглядає, що закон не призведе до позитивного ефекту, натомість створить і закріпить нерівні умови гри на ринку - зазначила виконавча директорка ІЕД, керівниця Центру досліджень сучасного суспільства Оксана Кузяків.

Нагадаємо

Верховна Рада України ухвалила в цілому скандальний законопроєкт голови податкового комітету парламенту Данила Гетманцева про "клуб білого бізнесу". Документ розкритикували як колеги Гетманцева по парламенту, так і експерти. Навіть у юридичних висновках було вказано, що він не відповідає законодавству України.

У коментарях УНН економічні експерти вказували, що документ порушує Конституцію України та створює дискримінаційні умови у бізнес-середовищі.

Про те, що законопроєкт Гетманцева містить дискримінаційні норми і має корупційні ризики, ідеться й у висновку аналітиків Спілки українських підприємців.

Бізнес-омбудсмен Роман Ващук також заявив про те, що законопроєкт про "клуб білого бізнесу" дискримінаційний.

Додамо

Раніше УНН розповідав, як соцмережі відреагували на ініціативу Гетманцева щодо створення "клубу білого бізнесу". Українці, зокрема, вважають, що його законопроєкт – це інструкція з доїння напівмертвої корови, а сам парламентар – катастрофа для української економіки.