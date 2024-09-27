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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Клуб белого бизнеса" Гетманцева оказался антиреформой

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева оказался антиреформой

Киев  •  УНН

27 сентября 2024, 13:35  •  1974 просмотра

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Эксперты «Вокс Украина» считают закон о «клубе белого бизнеса» антиреформой. Он создает неравные условия для бизнеса и имеет коррупционные риски, нарушая принцип равных правил игры.

Создание «клуба белого бизнеса» в Украине стало первой за долгое время антиреформой. К такому выводу пришли эксперты независимой аналитической платформы «Вокс Украина», пишет УНН.

«В 243 выпуск Индекса реформ за период с 15 по 28 июля попало 7 регуляций, а значение Индекса составило 0,8 балла. Впервые за достаточно долгий период мы зафиксировали антиреформу, ею стал закон о «клубе белого бизнеса», который предусматривает особые условия для ответственных налогоплательщиков. В предыдущем выпуске значение Индекса было 0,5 балла», - говорится в сообщении.

Эксперты аналитической платформы напомнили, что Закон о налогоплательщиках с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства определяет критерии для выделения наиболее ответственных предприятий и предлагает преференции для них. Преференции будут включать мораторий на некоторые документальные проверки и сокращение сроков проверок для бюджетного возмещения; более быстрое предоставление налоговых консультаций и выделение отдельного комплаенс-менеджера. Перечень ответственных налогоплательщиков Государственная налоговая служба Украины ежеквартально будет публиковать на своем сайте.

Критерии попадания в такой перечень включают не только отсутствие задолженности по уплате ЕСВ и значительного налогового долга, а также и размер уплаченных налогов. В частности, чтобы попасть в перечень юрлица должны платить налог на прибыль в размере не меньше среднего показателя по отрасли за последний год. Размер зарплаты на таких предприятиях должен хотя бы на 10% превышать среднюю по отрасли в регионе, где зарегистрирован плательщик. Также в перечень попадут резиденты Дія.Сіті, которые платят налог в размере не меньше среднего среди резидентов платформы. ФЛП могут воспользоваться преимуществами, если платят налоги, больше средних по отрасли, имеют не менее пяти сотрудников, которым выплачивают зарплату хотя бы на 10% выше средней в определенной отрасли в регионе, где они зарегистрированы.

Аналитики убеждены, что эти требования описывают фактически недобросовестную уплату налогов, а размер предприятия, где большие налогоплательщики получают преференции, а малые не имеют шанса попасть в «клуб белого бизнеса». Эксперты Индекса негативно оценили закон, ведь вместо обеспечения верховенства права, прогнозируемости действий и создания равных правил игры для всех, государство формирует особые условия для определенных предприятий.

Идея о «клубе белого бизнеса» (бизнес который добропорядочно платит налоги) в теории вызывает положительные ассоциации, потому что она основана на риск-ориентированном подходе, благодаря которому обеспечивается более рациональное использование ресурсов проверяющих органов, которых конечно не хватает для проверки всех. С другой стороны, это нарушает базовый принцип одинаковых «правил игры для всех», потому что будет образована группа предприятий, отобранных по определенным критериям, для которых будут действовать другие «правила игры». Учитывая большое количество критериев и предыдущий опыт Украины, когда особые условия создавали коррупционные риски и желание получить их недорогим путем, выглядит, что закон не приведет к положительному эффекту, зато создаст и закрепит неравные условия игры на рынке

- отметила исполнительный директор ИЭД, руководитель Центра исследований современного общества Оксана Кузякив.

Напомним 

Верховная Рада Украины приняла в целом скандальный законопроект главы налогового комитета парламента Даниила Гетманцева о «клубе белого бизнеса». Документ раскритиковали как коллеги Гетманцева по парламенту, так и эксперты. Даже в юридических выводах было указано, что он не соответствует законодательству Украины.

В комментариях УНН экономические эксперты указывали, что документ нарушает Конституцию Украины и создает дискриминационные условия в бизнес-среде. 

О том, что законопроект Гетманцева содержит дискриминационные нормы и имеет коррупционные риски, говорится и в заключении аналитиков Союза украинских предпринимателей.  

Бизнес-омбудсмен Роман Ващук также заявил о том, что законопроект о «клубе белого бизнеса» дискриминационный.

Добавим

Ранее УНН рассказывал, как соцсети отреагировали на инициативу Гетманцева по созданию «клуба белого бизнеса». Украинцы, в частности, считают, что его законопроект - это инструкция по доению полумертвой коровы, а сам парламентарий - катастрофа для украинской экономики. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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