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Інструкція з доїння напівмертвої корови: що думають соцмережі про "клуб білого бізнесу" Гетманцева

Інструкція з доїння напівмертвої корови: що думають соцмережі про "клуб білого бізнесу" Гетманцева

Київ • УНН

 • 77534 перегляди

Законопроект про "клуб білого бізнесу" Данила Гетманцева, голови податкового комітету Верховної Ради, був розкритикований як інструкція з доїння бізнесу, який не входить до привілейованого "білого списку", що створює сприятливе середовище для корупції та дискримінації тих, хто не є його членами.

Законопроєкт голови податкового комітету Ради Данила Гетманцева про "клуб білого бізнесу" - інструкція з доїння напівмертвої корови, а сам парламентар – катастрофа для української економіки. Саме так відреагували соцмережі на ухвалення в першому читанні цього проєкту закону, пише УНН.

"У першому читанні прийнято законопроєкт про "клуб білого бізнесу". Чудова назва, дуже двозначна. Звучить ніби як всі хто в клуб не входять – то чорний, тіньовий, поганий бізнес. А по факту це про щось типу расизму в світі, де колір шкіри можна купити за бабло. Купив – білий, не купив - чорний. Купив – проходиш у клуб "тільки для білих", не купив – лови прильотік", - написав лідер руху "Демократична Сокира" Юрій Гудименко на своїй сторінці в Facebook.

Він додав, що законопроєкт передбачає фактично створення списку хорошого, правильного бізнесу. Список створює чесна непідкупна податкова за критеріями, які вона сама встановлює. Кожен квартал список перевіряється чесною, непідкупною податковою, і бізнес може бути виключено з клубу, тобто зі списку.

Членство в "клубі-списку" матиме великі переваги. Головна полягає не в тому, що ваш бізнес не чіпатимуть, а в тому, що його чіпатимуть з пошаною, попередженнями про майбутні перевірки з встановленням точної дати і консультаціями протягом 5 днів.

"Як ви розумієте, якщо чесна і непідкупна податкова сама вирішує, який бізнес в білому списку, а який не пройшов фейс-контроль, ще і оновлює списки раз на квартал, то сигнал, який отримує весь бізнес в країні, максимально чіткий:

МИ БУДЕМО ПО МАКСИМУМУ ДОЇТИ ТИХ, ХТО НЕ В СПИСКУ

В СПИСОК ПОТРАПЛЯЮТЬ ЗА ЧЕМОДАН

ЧЕМОДАН ПРИНОСИТИ РАЗ НА КВАРТАЛ

ЧЕМОДАН МИ ТЕЖ ЗАЛИШИМО СОБІ, КУПИТЕ НОВИЙ", - написав Гудименко.

Він нагадав, що ініціатором законопроєкту став голова податкового комітету Ради Данило Гетьманцев, "про якого кожен більш-менш крупний підприємець в країні знає, що він фактично контролює податкову".

"Клуб проклятих" або які ризики несе в собі законопроєкт Гетманцева про "клуб білого бізнесу"12.04.24, 09:00 • 525255 переглядiв

На думку Гудименка, Гетманцев цим законопроєктом хоче зробити пас самому собі.

"Я гадки не маю, чи читали взагалі депутати цю інструкцію по доїнню напівмертвої корови, але знаю точно, що підприємці в абсолютному а@@ї. Гетманцева знають всі і ненавидять всі. Цей законопроєкт це розплідник корупції в чистому вигляді", - підкреслив Гудименко.

Користувачі соцмережі підтримали допис Гудименка. У коментарях юзери зазначили, зокрема, що "Гетьманцев це є катастрофа Української економіки", "Гетманцев - це Зеленський. Його креатура і його необмежена підтримка", "Третя податкова перевірка за місяць. Під, абсолютно, надуманими приводами. Бухгалтер вирішила звільнятись", "Схоже на спосіб поставити бізнес на абонемент. Гроші наперед".

Користувачі також запропонували створити золотий і платиновий клуби, для того щоб ще більше розширити привілеї тих, хто туди увійде.

"Вважаю, що це неправильний підхід. Крім "білого списку компаній" треба ще зробити "золотий список". А якщо в тебе платина, то можеш навіть післати на@р детективів НАБУ чи БЕБ. Ото буде правильно", - написав в Facebook Serg Marco (Олександр Карплюк).

Нагадаємо

Верховна Рада в середу ухвалила в першому читанні проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства" більше відомий як законопроєкт про "клуб білого бізнесу". За словами Гетманцева, ухвалення його ініціативи в цілому дозволить знизити податковий тиск на підприємців.

Раніше "клуб білого бізнесу" розкритикував також бізнес-омбудсмен Роман Ващук. Він переконаний, що такий закон створить резервацію  для еліти замість того, щоб вирівняти умови для всього бізнесу. Аналітики Спілки українських підприємців у своїх висновках також вказали на те, що законопроєкт Гетманцева містить містить дискримінаційні положення та корупційні ризики.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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