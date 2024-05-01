Инструкция по доению полумертвой коровы: что думают соцсети о "клубе белого бизнеса" Гетманцева

Законопроект председателя налогового комитета Рады Даниила Гетманцева о "клубе белого бизнеса" - инструкция по доению полумертвой коровы, а сам парламентарий - катастрофа для украинской экономики. Именно так отреагировали соцсети на принятие в первом чтении этого проекта закона, пишет УНН.

"В первом чтении принят законопроект о „клубе белого бизнеса". Замечательное название, очень двусмысленное. Звучит вроде как все кто в клуб не входят - то черный, теневой, плохой бизнес. А по факту это о чем-то типа расизма в мире, где цвет кожи можно купить за бабло. Купил - белый, не купил - черный. Купил - проходишь в клуб "только для белых", не купил - лови прилетик", - написал лидер движения „Демократична Сокира" Юрий Гудименко на своей странице в Facebook.

Он добавил, что законопроект предусматривает фактически создание списка хорошего, правильного бизнеса. Список создает честная неподкупная налоговая по критериям, которые она сама устанавливает. Каждый квартал список проверяется честной, неподкупной налоговой, и бизнес может быть исключен из клуба, то есть из списка.

Членство в "клубе-списке" будет иметь большие преимущества. Главное заключается не в том, что ваш бизнес не будут трогать, а в том, что его будут трогать с уважением, предупреждениями о предстоящих проверках с установлением точной даты и консультациями в течение 5 дней.

"Как вы понимаете, если честная и неподкупная налоговая сама решает, какой бизнес в белом списке, а какой не прошел фейс-контроль, еще и обновляет списки раз в квартал, то сигнал, который получает весь бизнес в стране, максимально четкий:

МЫ БУДЕМ ПО МАКСИМУМУ ДОИТЬ ТЕХ, КТО НЕ В СПИСКЕ

В СПИСОК ПОПАДАЮТ ЗА ЧЕМОДАН

ЧЕМОДАН ПРИНОСИТЬ РАЗ В КВАРТАЛ

ЧЕМОДАН МЫ ТОЖЕ ОСТАВИМ СЕБЕ, КУПИТЕ НОВЫЙ", - написал Гудименко.

Он напомнил, что инициатором законопроекта стал глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев, "о котором каждый более-менее крупный предприниматель в стране знает, что он фактически контролирует налоговую".

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

По мнению Гудименко, Гетманцев этим законопроектом хочет сделать пас самому себе.

"Я понятия не имею, читали ли вообще депутаты эту инструкцию по доению полумертвой коровы, но знаю точно, что предприниматели в абсолютном а@@е. Гетманцева знают все и ненавидят все. Этот законопроект это питомник коррупции в чистом виде", - подчеркнул Гудименко.

Пользователи соцсети поддержали сообщение Гудименко. В комментариях пользователи отметили, в частности, что "Гетманцев это катастрофа украинской экономики", "Гетманцев - это Зеленский. Его креатура и его неограниченная поддержка", "Третья налоговая проверка за месяц. Под, абсолютно, надуманными предлогами. Бухгалтер решила увольняться", "Похоже на способ поставить бизнес на абонемент. Деньги наперед".

Пользователи также предложили создать золотой и платиновый клубы, для того чтобы еще больше расширить привилегии тех, кто туда войдет.

"Считаю, что это неправильный подход. Кроме "белого списка компаний" надо еще сделать "золотой список". А если у тебя платина, то можешь даже послать на@р детективов НАБУ или БЭБ. Вот будет правильно", - написал в Facebook Serg Marco (Александр Карплюк).

Напомним

Верховная Рада в среду приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогового администрирования во время военного положения для налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства" больше известный как законопроект о "клубе белого бизнеса". По словам Гетманцева, принятие его инициативы в целом позволит снизить налоговое давление на предпринимателей.

Ранее "клуб белого бизнеса" раскритиковал также бизнес-омбудсмен Роман Ващук. Он убежден, что такой закон создаст резервацию для элиты вместо того, чтобы выровнять условия для всего бизнеса. Аналитики Союза украинских предпринимателей в своих выводах также указали на то, что законопроект Гетманцева содержит дискриминационные положения и коррупционные риски.