"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

Глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев пытается легализовать придуманный им инструмент для остановки работы бизнеса - блокировку налоговых накладных. Для этого он решил создать "клуб белого бизнеса" и под соусом борьбы с "теневиками" пытается убить двух зайцев одним выстрелом - рассорить бизнес-среду и легализовать механизм уничтожения бизнеса. УНН решил разобраться, что такое клуб избранных от Гетманцева и какие риски он может нести.

В третьем квартале 2023 года по Украине прокатилась волна блокировки налоговых накладных и отнесения операций бизнеса к рисковым. По данным Совета бизнес-омбудсмена, в тогда 57% жалоб от представителей бизнеса касались налоговых вопросов.

Вопрос такой ручной остановки работы бизнеса в воюющей стране стоял настолько остро, что для сохранения экономической безопасности его даже вынесли на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны. В январе 2024 года СНБО поручил Кабинету министров безотлагательно провести аудит системы мониторинга рисков и критериев для блокировки налоговых накладных и процедур и критериев их разблокировки.

Казалось бы власть услышала голос предпринимателей и готова менять систему. Однако международные эксперты констатировали ухудшение ситуации с блокировкой налоговых накладных и расчетов корректировки уже в феврале.

"С конца прошлого года ситуация с блокировкой работы компаний из-за блокировки регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки обострилась" - сообщили в Европейской Бизнес Ассоциации в ответ на запрос УНН.

В то же время в Ассоциации отметили, что такого метода, который придумал Гетманцев нет нигде в мире.

Абсурд дошел до того, что налоговики заблокировали накладные даже компаниям - членам ЕБА. В ассоциации добавили, что любая блокировка основывается исключительно на подозрении, которое, вероятно, может не оправдаться. А разблокировка через ГНС или суд занимает длительное время.

С тех пор как Кабмину было поручено безотлагательно провести аудит прошло более двух месяцев, но их отчета до сих пор ни журналисты, ни профильный комитет парламента не видели.

Однако это время использовал с пользой Даниил Гетманцев. Он зарегистрировал и всячески лоббирует законопроект, который предусматривает создание "клуба белого бизнеса".

"Суть в том, что если предприниматель соответствует простым и прозрачным критериям по уровню уплаты налогов выше среднего по отрасли и выше среднего по отрасли уровень зп, налоговый контроль в виде проверок за ним не осуществляется. Это вне других преимуществ. Перечень пересматривается ежеквартально", - написал Гетманцев в своем Telegram-канале.

Только это первое его сообщение вызвало много риторических вопросов: а что будет с теми кто не войдет в клуб избранных? Их будут прессовать проверками и заставлять платить еще больше? А как же демократия, равенство прав и т.д...? Ежеквартально бизнес будет заносить, чтобы попасть в "белое братство Гетманцева"? Сколько будет стоить место в списке Гетманцева? Те кто не попал в клуб - автоматически черные? Серые? Цветные?

О том, что законопроект Гетманцева создает дискриминационные условия для бизнеса говорят и эксперты, опрошенные УНН. В частности, экономист Юрий Гаврилечко отметил, что такая законодательная инициатива нарушает Конституцию Украины и создает дискриминационные условия в бизнес-кругах.

"Нужно, прежде всего, вспомнить Конституцию и то, что любая дискриминация в Украине запрещена законом, основным. Поэтому здесь вопрос к КСУ - могут ли существовать у нас законы, которые напрямую противоречат Конституции. Потому что таким образом создаются условия для дискриминации других видов хозяйствующих субъектов и инициатива идет от субъектов законодательной инициативы, что, на мой взгляд, недопустимо в принципе. И все дальнейшие обсуждения они не имеют смысла, исходя из того, что это банально противоречит Конституции", - сказал Гаврилечко.

Не исключено, что после того, как состоялось заседание СНБО и Гетманцев увидел, что "лавочку блокировки налоговых накладных" могут прикрыть, он воспользовался временем, пока Кабмин изображал бурную работу, и предложил нормы, позволяющие в Налоговом кодексе легализовать придуманную им схему с отнесением предприятий к списку рисковых.

Гетманцев, в частности предлагает вернуть работу налоговых нянь в Украине, но с модным названием комплаенс-менеджера. Это должностное лицо налогового органа будет отвечать за взаимодействие с налогоплательщиком и достанется только избранным предпринимателям. Налоговая няня или комплаенс-менеджер будет только у тех налогоплательщиков, кто соответствует определенным стандартам, то есть "избранных", и определять их будет сама налоговая на основе системы управления рисками, критерии которых, собственно, будет утверждать также сама.

"Под видом налоговых нянь для избранных власть попытается узаконить право налоговой признавать плательщика рисковым (это предусмотрено только постановлением КМУ) для остановки регистрации его налоговых накладных, что во многих случаях носит элементы налогового рейдерства", - написала Нина Южанина в своем Telegram-канале.

То есть, субъективизм и блокирование работы бизнеса по указке продолжатся уже под прикрытием закона. Тут стоит вспомнить, что даже коллеги Гетманцева по парламенту говорят о недопустимости остановки работы бизнеса во время войны.

"И главная проблема в том, что система, которая работает сейчас, абсолютно не рассчитана на реалии, в которых бизнес хочет развиваться, открываться и оставаться в Украине. Те, кто сейчас стоит за тем, чтобы это давление на предпринимателей продолжалось, - откровенные враги Украины, которые работают на развал украинской экономики. И власть должна это срочно исправлять", - заявил в комментарии УНН народный депутат Алексей Гончаренко.

В то же время, по мнению его коллеги-парламентария Михаила Цимбалюка, СНБО должен еще раз рассмотреть вопрос блокировки налоговых накладных как такой, который угрожает экономической безопасности Украины.

Такие двойные подходы одновременно помогут Гетманцеву рассорить бизнес-среду. Ранее уже были примеры того, как предприниматели объединялись в борьбе против Гетманцева и собирали подписи за его отставку. Тогда им почти удалось достичь своей цели.

На этот раз глава налогового комитета решил действовать на опережение и создать такие условия, которые разделят бизнес на касты и не оставят шанса предпринимателям действовать объединенным фронтом.

"Что значит преференции для "белых"? У нас нет такого, что я хочу - больше заплачу налогов, хочу - меньше. Есть требования - они четкие - есть размер налога на добавленную стоимость, налога на прибыль - они определены, и ты их или платишь и к тебе нет претензий, или не платишь и к тебе есть претензии. Поэтому это умышленное действие, чтобы еще больше замутить воду, еще больше внести непонимание в и так не стабильную экономику, в нестабильную бизнес-среду. Бизнес сейчас не знает (что делать - ред.) и бросается в лево и в право, чтобы выжить. Чтобы еще больше закаламутить, или чтобы действительно создать преференции для определенных приближенных бизнес-структур, приближенных к Гетманцеву или к власти и с ними играть в какие-то игры, аферы", - отметил в комментарии УНН глава Движения #ЅаѵеФОП Сергей Доротич.

Если предприниматели не объединятся сейчас против дискриминационного законопроекта, в конечном итоге, те, кто попадет в клуб, будут получать в свой адрес те же вопросы и хейт, которые звучат в адрес Гетманцева и власти. А у "креативного законодателя" будет уверенность в том, что, как минимум, от бизнеса ему ничего не будет угрожать.