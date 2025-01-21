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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россия, санкции, госизмена: что не так с "Клубом белого бизнеса" от Гетманцева

россия, санкции, госизмена: что не так с "Клубом белого бизнеса" от Гетманцева

Киев  •  УНН

 • 5055 просмотра

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россия, санкции, госизмена: что не так с "Клубом белого бизнеса" от Гетманцева.

В "Клуб белого бизнеса", созданный по инициативе главы комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, попали 24 компании, имеющие российских владельцев. Кроме того, в перечень избранных вошли предприятия, связанные с подсанкционными лицами, в частности, подозреваемыми в госизмене Тарасом Козаком и Виктором Медведчуком, пишет УНН.

По данным аналитической платформы "Опендатабот", 7 997 компаний попали в "Клуб белого бизнеса", который, как декларировал Гетманцев, создавался для честного и добросовестного бизнеса и защищал бы предпринимателей от чрезмерного внимания со стороны налоговой. То есть в список избранных должны были войти бизнесы, которые соответствуют стандартам прозрачного ведения бизнеса в Украине, демонстрируют открытость, добросовестно платят налоги, подают отчетность и не имеют связей с россией.

"Однако на момент начала полномасштабного вторжения у 24 компаний из клуба были российские владельцы. Сейчас в ни в одном из этих бизнесов официально нет российского следа. Напомним, что с начала полномасштабной войны в Украине действует мораторий на изменение регистрационных данных в компаниях с владельцами из России, кроме нескольких, четко определенных законом, случаев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Опендатабот" направил обращение в Министерство юстиции Украины для проверки регистрационных изменений в таких бизнесах.

"Опендатабот проанализировал компании, которые попали в доверенный перечень ГНС, и обнаружил среди них представителей, связанных с подсанкционными лицами общим бизнесом. Так, две компании принадлежат к группе братьев Козак, владельцы которой имеют связь с группой Виктора Медведчука. Также в списке есть бизнесы, которые имеют связь с корпорацией Алеф, которой владеет подсанкционный Вадим Ермолаев, и Burisma Group, владелец которой находится в Реестре коррупционеров и т. д.", - добавили аналитики.

Кроме того отмечается, что уже после того, как был опубликован перечень, санкции были наложены на Юрия Бойко - два бизнеса из его группы также вошли в клуб Гетманцева.

Стоит отметить, что Медведчук и Козак подозреваются в ряде тяжких преступлений против государства, в частности, государственной измене.

Также СНБО в 2023 году ввел санкции против украинского миллионера, гражданина Кипра Вадима Ермолаева.

По данным СМИ, владелец компании Burisma - экс-министр экологии и природных ресурсов Украины Николай Злочевский, которого подозревают в незаконном обогащении и хищении государственных средств в особо крупных размерах.

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева: коррупция, дискриминация и подконтрольность02.12.24, 17:35 • 165348 просмотров

Статистика

По данным аналитической платформы, 42% компаний из "Клуба белого бизнеса" зарабатывают от 10 до 100 миллионов гривен в год - это 3,3 тысячи бизнесов. Еще 177 компаний могут похвастаться доходом более 1 миллиарда гривен (2,2%). Еще 208 участников Клуба не подали отчетность в Госстат за 2023 год, соответственно, оценить их финансовые показатели пока невозможно.

Почти четверть представителей белого бизнеса сосредоточено в столице - 1 927 компаний. Еще 10% или 794 компании зарегистрированы на Днепропетровщине. Замыкает тройку Киевщина - 594 компании или 7%.

16% или 1 275 компаний из белого списка работают в сфере оптовой торговли. На втором месте сельское хозяйство - 1 120 бизнесов (14%). Недвижимостью занимаются 675 компаний (8,4%), а обслуживанием домов и территорий - 359 компаний (4,5%). Медицинская отрасль замыкает пятерку - 312 компаний (3,9%).

Напомним

Верховная Рада Украины приняла в целом скандальный законопроект главы налогового комитета парламента Даниила Гетманцева о "клубе белого бизнеса". Документ раскритиковали как коллеги Гетманцева по парламенту, так и эксперты. Даже в юридических выводах было указано, что он не соответствует законодательству Украины. Кроме того, создание "клуба белого бизнеса" в Украине стало первой за долгое время антиреформой.

В комментариях УНН экономические эксперты указывали, что документ нарушает Конституцию Украины и создает дискриминационные условия в бизнес-среде. 

О том, что законопроект Гетманцева содержит дискриминационные нормы и имеет коррупционные риски, говорится и в заключении аналитиков Союза украинских предпринимателей.  

Бизнес-омбудсмен Роман Ващук также заявил о том, что законопроект о "клубе белого бизнеса" дискриминационный.

Эксперты "Вокс Украина" считают закон о "клубе белого бизнеса" антиреформой.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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