Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности

Клуб белого бизнеса, созданный по инициативе главы комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева попал в очередной скандал, связанный с тем, что некоторые члены этого списка имеют связи со страной-агрессором. Несмотря на заявленную цель поддержать добропорядочные компании, критики видят в этом инструмент для создания привилегий для избранных, что противоречит принципам равенства бизнеса перед законом, а также угрозы национальной безопасности, пишет УНН.

Подсанкционные лица и связи с рф

По данным аналитической платформы "Опендатабот", 7 997 компаний попали в "Клуб белого бизнеса", который, как декларировал Гетманцев, создавался для честного и добросовестного бизнеса и защищал бы предпринимателей от чрезмерного внимания со стороны налоговой. То есть в список избранных должны были войти бизнесы, которые соответствуют стандартам прозрачного ведения бизнеса в Украине, демонстрируют открытость, добросовестно платят налоги, подают отчетность и не имеют связей с россией.

"Однако на момент начала полномасштабного вторжения у 24 компаний из клуба были российские владельцы. Сейчас в ни в одном из этих бизнесов официально нет российского следа. Напомним, что с начала полномасштабной войны в Украине действует мораторий на изменение регистрационных данных в компаниях с владельцами из россии, кроме нескольких, четко определенных законом, случаев", - говорится в сообщении.

В частности, по данным аналитиков, в доверенный перечень ГНС попали предприятия, связанные с подсанкционными лицами общим бизнесом. Так, две компании принадлежат к группе братьев Козаков, владельцы которой имеют связь с группой Виктора Медведчука. Также в списке есть бизнесы, которые имеют связь с корпорацией Алеф, которой владеет подсанкционный Вадим Ермолаев, и Burisma Group, владелец которой находится в Реестре коррупционеров и тому подобное.

По словам главы Движения #ЅаѵеФОП Сергея Доротича, нет ничего удивительного в этой ситуации, ведь Гетманцев создавал Клуб белого бизнеса исключительно для того, чтобы протягивать туда "своих". Он напомнил, что ранее Гетманцев 8 лет работал помощником бывшего нардепа Владимира Сивковича, которого подозревают в государственной измене и длительной работе на фсб россии.

"Так как формирование этого Клуба белого бизнеса было, мягко говоря, непонятным и непрозрачным, это же непублично решалось - включать в этот список или не включать. Мы не слышали обсуждения. Это принимает какой-то чиновник по каким-то своим критериям, причем мы с вами не можем эти критерии проверить, насколько действительно соответствует или нет, потому что все прикрывается коммерческой тайной. Они включают тот бизнес, который им сказали. Относительно Гетманцева - мы с вами говорили неоднократно, нет никакого сомнения, что это диверсант и он выстраивает агентурную сеть. Потому что этот человек менял подгузники Сивковичу несколько каденций подряд", - отметил Доротич в комментарии УНН.

Он пояснил, что создавая преференции для бизнеса с российскими связями поддерживается агентурная сеть, которая действует внутри страны, потому что таким образом финансируются диверсанты.

Стоит отметить, что отвечал за формирование списка избранных - бывший и.о. заместителя председателя ГНС Евгений Сокур, которого еще называли правой рукой Гетманцева в налоговой и СМИ его считали полностью подконтрольным человеком председателя налогового комитета ВР. Сейчас, кстати, после увольнения, он вернулся к работе помощником Гетманцева. Это может быть еще одним объяснением, как в список избранных попали компании, связанные с подсанкционными лицами.

По мнению Сергея Доротича, Клуб белого бизнеса Гетманцева должен быть вообще ликвидирован как такой, который вредит экономике и интересам государства. "Нужно срочно отменять (закон о создании клуба - ред.), пока не создались худшие прецеденты", - подчеркнул эксперт.

Треть из списка избранных - недобропорядочные

Председатель Совета Коалиции бизнес-сообществ за модернизацию Украины Андрей Длигач также раскритиковал инициативу, назвав ее антиэкономической и антилиберальной.

"Критерии включения в клуб были разработаны так, чтобы создать преимущества для определенных компаний. При этом часть компаний в списке де-факто не являются добропорядочными - среди них даже те, кто работает в россии или имеет связи с олигархами", - рассказал он в комментарии УНН.

Длигач подчеркнул, что концепция клуба противоречит идее свободного рынка. "Ни одна компания не должна получать преференции на основе непрозрачных критериев. Это дискриминирует другие предприятия, которые честно работают на рынке", - отметил эксперт.

Он добавил, что в законе о создании Клуба белого бизнеса были критерии, которые теоретически давали возможность международным компаниям, а также представителям среднего и малого бизнеса войти в список избранных, однако из-за того, что он создавался для своих многие действительно добропорядочные компании туда не попали.

"С экономической точки зрения критерии являются несоответствующими, потому что, повторяюсь эти критерии делают невозможным для вполне добропорядочных компаний попасть в этот список. Кстати, по нашим подсчетам примерно треть компаний, которые попали в Клуб, не могут считаться добропорядочными", - подчеркнул Длигач.

Опрошенные УНН эксперты отмечают, что клуб избранных Гетманцева создает дискриминационные условия, в которых большинство предпринимателей будут чувствовать себя "черными" только потому, что не вошли в этот перечень.

Сергей Доротич отметил, что создание Клуба белого бизнеса - это опасный прецедент. Он отметил, определение, кто является добродетельным, а кто нет, должно базироваться исключительно на решениях суда. Ни один чиновник не имеет права клеймить бизнес без четких доказательств.

"У нас только суд принимает решение, что ты преступник, ты нарушил законодательство, не уплатил налоги. Никакой налоговик не имеет права определять, что я, например, черный, а вы белый. То есть пока нет решения суда, которое вступило в законную силу, мы с вами все белые", - сказал Доротич.

Эксперт также подчеркнул, что непрозрачные критерии включения компаний позволяют "своим" избегать проверок и получать конкурентные преимущества, что угрожает инвестиционному климату Украины.

"Это подрывает доверие бизнеса к государству и стимулирует вывод капитала за границу", - добавил Доротич.

Политические риски

Кроме экономических угроз и угроз нацбезопасности, эксперты указывают и на политическую составляющую инициативы. Как отметил Доротич, такая структура может использоваться для влияния на экономическую политику государства, обеспечивая поддержку пророссийскому бизнесу и финансируя коррупционные схемы.

Кроме того, создание клуба белого бизнеса в Украине официально стало первой за долгое время антиреформой. К такому выводу пришли эксперты независимой аналитической платформы "Вокс Украина"

Эксперты сходятся на том, что существование Клуба белого бизнеса должно прекратиться.

"Нужно провести реальную налоговую реформу, которая бы предусматривала равные условия для всех участников рынка. Отмена клуба - это первый шаг к восстановлению доверия бизнеса к государству", - подытожил Длигач.

Инициатива, которая должна была стать инструментом для поддержки бизнеса, вместо этого создает дополнительные угрозы для экономики страны и ее безопасности, углубляя недоверие к государственным институтам. Отмена Клуба белого бизнеса станет сигналом для украинского бизнеса, что правила игры в Украине должны быть честными и прозрачными.

Дискриминация бизнеса

Эксперты и бизнес-сообщество отмечают, что сама инициатива Гетманцева о создании этого клуба избранных - дискриминационная и противоречит Конституции Украины. Исполнительный директор и соучредитель аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин считает, что таким образом появляется возможность разделить предпринимателей на политически неугодных и тех, которые устраивают власть.

"Это дискриминация, это дискреция и это нарушение Конституции. По Конституции - все равны перед законом. Этот закон создает условия, по которым кто-то имеет преференции и модель, по которой определяется - должна ли компания попасть в "Клуб белого бизнеса" или нет - они определяют себе там лучшие показатели, чем средние по рынку. Но это рынок, это свободная экономика - кто-то работает лучше, кто-то работает хуже, и сама по себе идея - она антиконституционная", - отметил он.

Критиковал Клуб белого бизнеса и бизнес-омбудсмен Роман Ващук. Он, в частности, отмечал, что это создаст резервацию для элиты вместо того, чтобы выровнять условия для всего бизнеса.