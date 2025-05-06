Команда ДПС вже працює над справедливими підходами до розрахунку податкового навантаження по регіонах - Кравченко

$41.600.11
47.190.13
ukenru
Пес, який покусав дітей у Броварах, шукає родину: що відомо про собаку
14:29 • 17877 перегляди

Пес, який покусав дітей у Броварах, шукає родину: що відомо про собаку

14:23 • 34146 перегляди

Фрідріх Мерц був обраний канцлером Німеччини з другої спроби

14:11 • 31049 перегляди

У ЄС представили дорожню карту відмови від російських енергоносіїв: стосується у тому числі газу, урану та "тіньового флоту" рф

Ексклюзив
13:27 • 33509 перегляди

З початку повномасштабної війни понад 460 спортсменів та членів спортивних команд не повернулися в Україну – Мінспорту

12:34 • 41333 перегляди

Україна повернула з російського полону 205 воїнів - Зеленський

11:40 • 73332 перегляди

Refurbished in Ukraine: глобальний тренд, що набирає обертів в Україні та світі

Ексклюзив
6 травня, 10:24 • 45805 перегляди

Напад собаки в Броварах: діти повернулись до навчання, тварину взяли під нагляд

Ексклюзив
6 травня, 09:43 • 94475 перегляди

Ватикан готується обирати Папу: чи варто Україні покладати надії на наступника Франциска

Ексклюзив
6 травня, 07:11 • 56079 перегляди

Хлопці напихають собі кишені: в аграрному комітеті Ради зацікавились схемами у Держзембанку

6 травня, 05:57 • 114898 перегляди

Що подарувати на День матері: найкращі ідеї подарунків

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+12°
2.2м/с
66%
748 мм
Популярнi новини

Ford оцінює збитки у 1,5 млрд доларів у 2025 році через мита Трампа

6 травня, 08:09 • 70790 перегляди

Фрідріх Мерц не був обраний новим канцлером Німеччини

6 травня, 08:22 • 72041 перегляди

Шахраї видають себе за "Ощадбанк": ЦПД повідомляє про нову схему обману українців

6 травня, 08:32 • 29716 перегляди

Тімоті Шаламе пропустив Met Gala заради гри НБА, поки Кайлі Дженнер сяяла на заході

6 травня, 09:05 • 62090 перегляди

Реформа АРМА викликає опір у керівництва агентства: чому Олена Дума блокує зміни

14:59 • 29625 перегляди
Публікації

Наука без кордонів: як аграрне партнерство України з ЄС приносить нові здобутки

15:56 • 16775 перегляди

Реформа АРМА викликає опір у керівництва агентства: чому Олена Дума блокує зміни

14:59 • 30110 перегляди

Refurbished in Ukraine: глобальний тренд, що набирає обертів в Україні та світі

11:40 • 73311 перегляди

Ватикан готується обирати Папу: чи варто Україні покладати надії на наступника Франциска
Ексклюзив

6 травня, 09:43 • 94467 перегляди

Що подарувати на День матері: найкращі ідеї подарунків

6 травня, 05:57 • 114890 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Олег Синєгубов

Володимир Зеленський

Ігор Терехов

Кейр Стармер

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Польща

Реклама
УНН Lite

GTA VI: вийшов другий трейлер

13:46 • 12436 перегляди

Тімоті Шаламе пропустив Met Gala заради гри НБА, поки Кайлі Дженнер сяяла на заході

6 травня, 09:05 • 62434 перегляди

Met Gala 2025: знаменитості вразили образами, Ріанна оголосила про третю вагітність

6 травня, 05:59 • 73003 перегляди

Netflix випустив тизер фінального сезону "Гри в кальмара": дата виходу

6 травня, 05:16 • 85724 перегляди

Колишній чоловік блогерки Саші Бо одружується вдруге

5 травня, 20:19 • 34183 перегляди
Актуальне

COVID-19

ChatGPT

Facebook

Telegram

Шахед-136

Команда ДПС вже працює над справедливими підходами до розрахунку податкового навантаження по регіонах - Кравченко

Київ • УНН

 • 4848 перегляди

ДПС працює над новими підходами до розрахунку податкового навантаження по регіонах, враховуючи особливості ведення бізнесу. До кінця травня обіцяють конкретні пропозиції.

Команда ДПС вже працює над справедливими підходами до розрахунку податкового навантаження по регіонах - Кравченко

В Україні до сьогодні не існувало уніфікованих підходів до розрахунку податкового навантаження по регіонах. Команда податкової вже працює над розробкою справедливих підходів, які враховуватимуть особливості ведення господарської діяльності в різних регіонах. Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко, передає УНН.

Продовжуємо працювати з командою ДПС в регіонах. Сьогодні – Івано-Франківщина. За участі представників Івано-Франківської ОВА провели змістовну зустріч з бізнесом – понад 60 представників підприємств та бізнес-асоціацій. Вдячний народному депутату Марʼяну Заблоцькому, який долучився до діалогу. Бо лише разом з законодавцями можемо створювати реально комфортні умови для бізнесу 

- розповів Кравченко.

За його словами, сьогодні в регіоні на обліку понад 93 тис. суб’єктів господарювання. Їх кількість, порівняно з минулим роком, зросла на понад 3,3 тис.

Також Кравченко зазначив, що блокування податкових накладних, виконання судових рішень, віднесення до ризикових – вже стандартні питання від бізнесу.

Тут вже маємо напрацьований алгоритм, який дозволяє оперативно вирішувати питання. Ще одне важливе питання – істотна різниця в податковому навантаженні між регіонами в межах однієї галузі. На жаль, до сьогодні не існувало уніфікованих підходів до розрахунку податкового навантаження по регіонах. Команда ДПС вже працює над розробкою справедливих підходів, які враховуватимуть особливості ведення господарської діяльності в різних регіонах. До кінця травня плануємо вже вийти з конкретними пропозиціями. Щоб обговорити їх з бізнесом. Бо саме це – про довіру та партнерство між податковою та бізнесом 

- повідомив Кравченко.

Голова податкової зауважив, що одним з пріоритетних для нього питань є ветеранська політика.

Податкова вперше надіслала бізнесу повідомлення для профілактики порушень - Кравченко02.05.25, 12:31 • 3773 перегляди

Тому і всю команду прошу особливо уважно ставитися до усіх звернень наших захисників. Людяність – основа кожної комунікації. Під час зустрічі один із наших захисників, який має бізнес, порушив питання щодо податкових перевірок для тих, хто проходить службу по мобілізації. Цілком погоджуюсь, що тим, хто на передовій, не до того, аби займатися питаннями перевірки. Тому тут має бути вкрай зважений підхід. Як зі сторони податківців, так і з боку законодавців 

- написав Кравченко.

Він зазначив, що в кожному регіоні працюють спеціальні "гарячі лінії", де захисники та ветерани можуть отримати фахові консультації з податкових питань.

Почули від бізнесу і чергове прохання щодо перегляду критеріїв роботи Клубу білого бізнесу. Для мене весь бізнес, який працює чесно – білий. На це завжди налаштовую і працівників податкової. Поки зміни офіційно не затверджені, податкова вже рухається вперед. На практиці ми вже визнаємо відповідальний бізнес — доброчесним, незалежно від його членства в клубі чи формального статусу. З усіма проблемними питаннями також завжди можна звернутися до консультаційних центрів в регіонах 

- написав Кравченко.

Потрібно збільшити кількість критеріїв для потрапляння до "Клуб білого бізнесу" - Кравченко 28.04.25, 11:11 • 7352 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЕкономікаПолітика
Руслан Кравченко
Україна
Brent
$62.12
Bitcoin
$94,232.50
S&P 500
$5,609.82
Tesla
$273.14
Газ TTF
$34.59
Золото
$3,417.35
Ethereum
$1,762.56