Команда ДПС вже працює над справедливими підходами до розрахунку податкового навантаження по регіонах - Кравченко

В Україні до сьогодні не існувало уніфікованих підходів до розрахунку податкового навантаження по регіонах. Команда податкової вже працює над розробкою справедливих підходів, які враховуватимуть особливості ведення господарської діяльності в різних регіонах. Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко, передає УНН.

Продовжуємо працювати з командою ДПС в регіонах. Сьогодні – Івано-Франківщина. За участі представників Івано-Франківської ОВА провели змістовну зустріч з бізнесом – понад 60 представників підприємств та бізнес-асоціацій. Вдячний народному депутату Марʼяну Заблоцькому, який долучився до діалогу. Бо лише разом з законодавцями можемо створювати реально комфортні умови для бізнесу

За його словами, сьогодні в регіоні на обліку понад 93 тис. суб’єктів господарювання. Їх кількість, порівняно з минулим роком, зросла на понад 3,3 тис.

Також Кравченко зазначив, що блокування податкових накладних, виконання судових рішень, віднесення до ризикових – вже стандартні питання від бізнесу.

Тут вже маємо напрацьований алгоритм, який дозволяє оперативно вирішувати питання. Ще одне важливе питання – істотна різниця в податковому навантаженні між регіонами в межах однієї галузі. На жаль, до сьогодні не існувало уніфікованих підходів до розрахунку податкового навантаження по регіонах. Команда ДПС вже працює над розробкою справедливих підходів, які враховуватимуть особливості ведення господарської діяльності в різних регіонах. До кінця травня плануємо вже вийти з конкретними пропозиціями. Щоб обговорити їх з бізнесом. Бо саме це – про довіру та партнерство між податковою та бізнесом

Голова податкової зауважив, що одним з пріоритетних для нього питань є ветеранська політика.

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Тому і всю команду прошу особливо уважно ставитися до усіх звернень наших захисників. Людяність – основа кожної комунікації. Під час зустрічі один із наших захисників, який має бізнес, порушив питання щодо податкових перевірок для тих, хто проходить службу по мобілізації. Цілком погоджуюсь, що тим, хто на передовій, не до того, аби займатися питаннями перевірки. Тому тут має бути вкрай зважений підхід. Як зі сторони податківців, так і з боку законодавців