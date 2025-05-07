Вдосконалення процесу ліцензування для пивоварів: Кравченко заявив, що в ДПС створена робоча група для вирішення проблемних питань малих виробництв

В Державній податковій службі створена робоча група для вирішення проблемних питань малих виробництв спиртових дистилятів, виноробної продукції та пива. Найближчим часом на засіданні групи за участі нардепів буде обговорено всі питання та напрацьовано пропозиції щодо внесення змін до закону № 3817, що регулює виробництво та обіг підакцизних товарів в Україні. Про це повідомив голова ДПС Руслан Кравченко, передає УНН.

Сьогодні працюємо з бізнесом Закарпаття. З початку року це вже 10 регіон, який відвідав з командою ДПС. Разом з начальником Закарпатської ОВА Мирославом Білецьким та народним депутатом Марʼяном Заблоцьким зустрілися з понад 30 представниками місцевого бізнесу — від малого до великого. Перелік питань широкий: блокування податкових накладних, адміністрування майнових податків, оподаткування продажів на онлайн платформах

Голова податкової зазначив, що ще одне з актуальних питаннь – вдосконалення процесу ліцензування для пивоварів, які виробляють пиво у малих обсягах і хочуть перейти зі звичайної ліцензії на статус малого виробника.

Зокрема, йдеться про строки отримання ліцензії, перелік документів та вимоги до матеріально-технічної бази таких виробників. В ДПС вже створена робоча група для вирішення проблемних питань малих виробництв спиртових дистилятів, виноробної продукції та пива. Найближчим часом на засіданні групи за участі народних депутатів обговоримо всі питання та напрацюємо пропозиції щодо внесення змін до Закону України № 3817, що регулює виробництво та обіг підакцизних товарів в Україні, та інших можливих шляхів врегулювання

Команда ДПС вже працює над справедливими підходами до розрахунку податкового навантаження по регіонах - Кравченко

Також за його словами, питання, яке все частіше порушують в регіонах – можливої передачі функцій адміністрування майнових податків (нерухомість, земля) громадам.

Тут моя позиція незмінна. Як колишній очільник Київщини знаю, що проблема не в механізмах, а в бажанні працювати. ДПС – прихильник конструктивної співпраці з громадами, і на практиці це доводимо. Громади за сприяння ДПС мають зробити реальну інвентаризацію місцевих ресурсів: нерухомість, земля, договори. Саме це сприятиме надходженням до місцевих бюджетів. І саме такий алгоритм є ефективною роботою

Окрім того, голова податкової наголосив, що має зауваження до результатів роботи ГУ ДПС в Закарпатті по низці напрямків.

Тому дав територіальному управлінню час до 1 червня виправити ситуацію. Маємо працювати з платниками, пояснювати та допомагати їм