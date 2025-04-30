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У квітні до держбюджету по платежах, які контролює ДПС, надійшло понад 83 млрд гривень, що на 14% більше від плану - Кравченко

Київ • УНН

 • 4458 перегляди

У квітні 2025 року до держбюджету надійшло понад 83 млрд грн податків, що на 14% більше плану. Загалом за січень-квітень план перевиконано на 46,2 млрд грн.

У квітні до держбюджету по платежах, які контролює ДПС, надійшло понад 83 млрд гривень, що на 14% більше від плану - Кравченко

У квітні до загального фонду держбюджету по платежах, які контролює Державна подактова служба, надійшло понад 83 млрд гривень, що на 14% більше від плану, або 37,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко, передає УНН.

У квітні, станом на 19:00 30.04.2025, ще +10,2 млрд гривень. Чотири місяці завершили із солідним перевиконанням – на 46,2 млрд гривень (+13,1% до плану Мінфіну). У квітні до загального фонду держбюджету по платежах, які контролює ДПС, надійшло понад 83 млрд гривень (+14% до плану, +37,2% до квітня 2024 року) 

- повідомив Кравченко.

Він навів головні показники квітня:

  • ПДФО: 29,7 млрд гривень (+18,6% до плану);
    • ПДВ: 27,4 млрд гривень (+6%);
      • податок на прибуток: 5,6 млрд гривень (+77,5%);
        • акциз з вироблених та ввезених товарів: 15,7 млрд гривень (+11,4%).

          Відшкодування ПДВ: четвертий місяць позитивна динаміка. У квітні відшкодували 13 млрд гривень. За січень-квітень сума становить понад 55 млрд гривень (+24,2% до показника 2024 року) 

          - додав Кравченко.

          Також він навів показники за січень-квітень 2025 року:

          • надходження: 398,2 млрд гривень;
            • перевиконання плану: +46,2 млрд гривень;
              • перевиконання показника січня-квітня 2024 року: +16,9%.

                Накопичили суттєвий фінансовий резерв. Завдяки системній роботі, підвищенню добровільної сплати податків та покращенню адміністрування маємо додатковий обсяг для фінансування важливих видатків 

                - резюмував голова ДПС.

                Нагадаємо

                ДПС перевиконала план надходжень за перший квартал 2025 року на 36 млрд (+12,9 % до показників Мінфіну). Зокрема, у березні показники надходжень перевиконано на 14 млрд грн. Щодо відшкодування ПДВ, то протягом січня – лютого було відшкодовано понад 28,7 млрд грн, у березні – 13,8 млрд грн.

                Голова ДПС Кравченко поділився результатами боротьби з тіньовими ринками 24.03.25, 19:35 • 12330 переглядiв

                Павло Башинський

                Павло Башинський

                ЕкономікаФінанси
                Руслан Кравченко
                Міністерство фінансів України
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