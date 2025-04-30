У квітні до держбюджету по платежах, які контролює ДПС, надійшло понад 83 млрд гривень, що на 14% більше від плану - Кравченко
Київ • УНН
У квітні 2025 року до держбюджету надійшло понад 83 млрд грн податків, що на 14% більше плану. Загалом за січень-квітень план перевиконано на 46,2 млрд грн.
У квітні до загального фонду держбюджету по платежах, які контролює Державна подактова служба, надійшло понад 83 млрд гривень, що на 14% більше від плану, або 37,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко, передає УНН.
У квітні, станом на 19:00 30.04.2025, ще +10,2 млрд гривень. Чотири місяці завершили із солідним перевиконанням – на 46,2 млрд гривень (+13,1% до плану Мінфіну). У квітні до загального фонду держбюджету по платежах, які контролює ДПС, надійшло понад 83 млрд гривень (+14% до плану, +37,2% до квітня 2024 року)
Він навів головні показники квітня:
- ПДФО: 29,7 млрд гривень (+18,6% до плану);
- ПДВ: 27,4 млрд гривень (+6%);
- податок на прибуток: 5,6 млрд гривень (+77,5%);
- акциз з вироблених та ввезених товарів: 15,7 млрд гривень (+11,4%).
Відшкодування ПДВ: четвертий місяць позитивна динаміка. У квітні відшкодували 13 млрд гривень. За січень-квітень сума становить понад 55 млрд гривень (+24,2% до показника 2024 року)
Також він навів показники за січень-квітень 2025 року:
- надходження: 398,2 млрд гривень;
- перевиконання плану: +46,2 млрд гривень;
- перевиконання показника січня-квітня 2024 року: +16,9%.
Накопичили суттєвий фінансовий резерв. Завдяки системній роботі, підвищенню добровільної сплати податків та покращенню адміністрування маємо додатковий обсяг для фінансування важливих видатків
Нагадаємо
ДПС перевиконала план надходжень за перший квартал 2025 року на 36 млрд (+12,9 % до показників Мінфіну). Зокрема, у березні показники надходжень перевиконано на 14 млрд грн. Щодо відшкодування ПДВ, то протягом січня – лютого було відшкодовано понад 28,7 млрд грн, у березні – 13,8 млрд грн.
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