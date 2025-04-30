В апреле в госбюджет по платежам, которые контролирует ГНС, поступило более 83 млрд гривен, что на 14% больше плана - Кравченко

В апреле 2025 года в госбюджет поступило более 83 млрд грн налогов, что на 14% больше плана. В целом за январь-апрель план перевыполнен на 46,2 млрд грн.

В апреле в общий фонд госбюджета по платежам, контролируемым Государственной налоговой службой, поступило более 83 млрд гривен, что на 14% больше плана, или 37,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил председатель Государственной налоговой службы Руслан Кравченко, передает УНН. В апреле, по состоянию на 19:00 30.04.2025, еще +10,2 млрд гривен. Четыре месяца завершили с солидным перевыполнением – на 46,2 млрд гривен (+13,1% к плану Минфина). В апреле в общий фонд госбюджета по платежам, контролируемым ГНС, поступило более 83 млрд гривен (+14% к плану, +37,2% к апрелю 2024 года) - сообщил Кравченко. Он привел главные показатели апреля: НДФЛ: 29,7 млрд гривен (+18,6% к плану);

НДС: 27,4 млрд гривен (+6%);

налог на прибыль: 5,6 млрд гривен (+77,5%);

акциз с произведенных и ввезенных товаров: 15,7 млрд гривен (+11,4%). Возмещение НДС: четвертый месяц положительная динамика. В апреле возместили 13 млрд гривен. За январь-апрель сумма составляет более 55 млрд гривен (+24,2% к показателю 2024 года) - добавил Кравченко. Также он привел показатели за январь-апрель 2025 года: поступления: 398,2 млрд гривен;

перевыполнение плана: +46,2 млрд гривен;

перевыполнение показателя января-апреля 2024 года: +16,9%. Накопили существенный финансовый резерв. Благодаря системной работе, повышению добровольной уплаты налогов и улучшению администрирования имеем дополнительный объем для финансирования важных расходов - резюмировал председатель ГНС. Напомним ГНС перевыполнила план поступлений за первый квартал 2025 года на 36 млрд (+12,9% к показателям Минфина). В частности, в марте показатели поступлений перевыполнены на 14 млрд грн. Что касается возмещения НДС, то в течение января – февраля было возмещено более 28,7 млрд грн, в марте – 13,8 млрд грн. Глава ГНС Кравченко поделился результатами борьбы с теневыми рынками