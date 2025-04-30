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В апреле в госбюджет по платежам, которые контролирует ГНС, поступило более 83 млрд гривен, что на 14% больше плана - Кравченко

Киев • УНН

 • 808 просмотра

В апреле 2025 года в госбюджет поступило более 83 млрд грн налогов, что на 14% больше плана. В целом за январь-апрель план перевыполнен на 46,2 млрд грн.

В апреле в госбюджет по платежам, которые контролирует ГНС, поступило более 83 млрд гривен, что на 14% больше плана - Кравченко

В апреле в общий фонд госбюджета по платежам, контролируемым Государственной налоговой службой, поступило более 83 млрд гривен, что на 14% больше плана, или 37,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил председатель Государственной налоговой службы Руслан Кравченко, передает УНН.

В апреле, по состоянию на 19:00 30.04.2025, еще +10,2 млрд гривен. Четыре месяца завершили с солидным перевыполнением – на 46,2 млрд гривен (+13,1% к плану Минфина). В апреле в общий фонд госбюджета по платежам, контролируемым ГНС, поступило более 83 млрд гривен (+14% к плану, +37,2% к апрелю 2024 года) 

- сообщил Кравченко.

Он привел главные показатели апреля:

  • НДФЛ: 29,7 млрд гривен (+18,6% к плану);
    • НДС: 27,4 млрд гривен (+6%);
      • налог на прибыль: 5,6 млрд гривен (+77,5%);
        • акциз с произведенных и ввезенных товаров: 15,7 млрд гривен (+11,4%).

          Возмещение НДС: четвертый месяц положительная динамика. В апреле возместили 13 млрд гривен. За январь-апрель сумма составляет более 55 млрд гривен (+24,2% к показателю 2024 года) 

          - добавил Кравченко.

          Также он привел показатели за январь-апрель 2025 года:

          • поступления: 398,2 млрд гривен;
            • перевыполнение плана: +46,2 млрд гривен;
              • перевыполнение показателя января-апреля 2024 года: +16,9%.

                Накопили существенный финансовый резерв. Благодаря системной работе, повышению добровольной уплаты налогов и улучшению администрирования имеем дополнительный объем для финансирования важных расходов 

                - резюмировал председатель ГНС.

                Напомним

                ГНС перевыполнила план поступлений за первый квартал 2025 года на 36 млрд (+12,9% к показателям Минфина). В частности, в марте показатели поступлений перевыполнены на 14 млрд грн. Что касается возмещения НДС, то в течение января – февраля было возмещено более 28,7 млрд грн, в марте – 13,8 млрд грн.

                Глава ГНС Кравченко поделился результатами борьбы с теневыми рынками24.03.25, 19:35 • 12328 просмотров

                Павел Башинский

                Павел Башинский

                ЭкономикаФинансы
                Руслан Кравченко
                Министерство финансов Украины
                Украина
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