14 листопада
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
14 листопада
15 листопада графіки в Україні діятимуть протягом доби: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
14 листопада, 15:39 • 24598 перегляди
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03 • 23133 перегляди
Серія ударів по об’єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
14 листопада, 14:48 • 20715 перегляди
Українки зможуть отримати 50 000 гривень: Зеленський підписав закон про виплати при народженні дитини
14 листопада, 13:30 • 16122 перегляди
Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО
14 листопада, 13:27 • 38850 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 31589 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 09:52 • 53255 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
14 листопада, 07:50 • 31087 перегляди
В Україні зафіксовано 161 тисячу справ про СЗЧ за 10 місяців, що в 4 рази більше, ніж торік Photo
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку

Київ • УНН

 • 24604 перегляди

Експерт з ЖКГ Олег Попенко розповів, як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку. Допоможуть заходи з енергоефективності, встановлення лічильників "день-ніч" та обмеження використання потужних електроприладів.

Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку

Встановлення лічильників "день-ніч", обмеження використання високопотужних електроприладів, заходи з енергоефективності суттєво допоможуть зменшити рахунки за комунальні послуги взимку. У коментарі УНН експерт з ЖКГ, тарифів та питань комунального господарства, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко розповів, які заходи допоможуть зменшити ціни в платіжці за комуналку. 

Деталі

У жовтні Кабінет міністрів продовжив до кінця березня 2026 року дію фіксованого тарифу на газ для населення: 

  • для населення — 7 420 грн за 1 000 куб. м (з ПДВ);
    • для бюджетних установ — 16 390 грн за 1 000 куб. м (з ПДВ).

      Фіксована ціна на природній газ має бути незмінною до 31 березня 2026 року - Свириденко08.10.25, 20:52 • 5347 переглядiв

      У 2024 році, за рішенням Кабінету міністрів, тариф на електроенергію для населення становить 4,32 грн/кВт·год. Цей фіксований тариф мав діяти до 31 жовтня 2025 року, незалежно від обсягів споживання. З 1 листопада 2025 року дію тарифу було продовжено до 30 квітня 2026 року.

      За обсяг споживання до 2 000 кВт⋅год на місяць діятиме ціна — 2,64 грн за кВт⋅год., а за споживання понад встановленого ліміту ціна — 4,32 грн за кВт⋅год.

      Ціни на "світло" для українців цієї зими залишаться без змін: уряд продовжив дію ПСО до 30 квітня22.10.25, 19:19 • 25208 переглядiв

      Як економити газ на опаленні вдома

      Як зазначив Попенко, найбільше на ціну у платіжці у багатоквартиному будинку впливає тепло, а у приватному будинку - газ. 

      "В середньому платіжка за тепло, якщо ми кажемо за квартиру в 60 кв.м., то обійдеться десь в 2,5-3 тис. гривень, а якщо за газ, то в будинку 80 кв.м.платять в середньому за газ від 4 до 5 тис. гривень", - каже Попенко. 

      Пільги на комуналку: як оформити та хто може отримати20.05.25, 11:29 • 5208 переглядiв

      За його словами, якщо казати про те, як зменшити витрати на тепло та газ, то ефективними будуть енергоефективні заходи. 

      Утеплення будинків, заміна вікон, утеплення горищ у приватному секторі тощо. Це комплексне питання, щоб зменшити платіжку

      - зазначає Попенко. 

      Проте, він наголошує, що якщо у приватному секторі це простіше реалізувати, адже не потрібно ні про що домовлятися із сусідами, то у багатоповерхових будинках це буде складніше, адже необхідно узгодити всі заходи із сусідами. 

      Як економити електроенергію вдома

      Експерт зазначає, що встановлення лічильника "день-ніч" суттєво допомагає зменшити платіжку за комунальні послуги. За його словами, електрочайники, кавоварки та інші високопотужні електроприлади суттєво впливають на ціну у платіжці за комунальні послуги. 

      Попенко радить, наприклад, використовувати пральну машинку вночі, коли працює лічильник "день-ніч", що може суттєво вплинути на платіжку за електроенергію. 

      Українці з 15 листопада зможуть отримати “тисячу Зеленського”: уряд затвердив виплати13.11.25, 19:51 • 33454 перегляди

