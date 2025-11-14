Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку

Встановлення лічильників "день-ніч", обмеження використання високопотужних електроприладів, заходи з енергоефективності суттєво допоможуть зменшити рахунки за комунальні послуги взимку. У коментарі УНН експерт з ЖКГ, тарифів та питань комунального господарства, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко розповів, які заходи допоможуть зменшити ціни в платіжці за комуналку.

Деталі

У жовтні Кабінет міністрів продовжив до кінця березня 2026 року дію фіксованого тарифу на газ для населення:

для населення — 7 420 грн за 1 000 куб. м (з ПДВ);

для бюджетних установ — 16 390 грн за 1 000 куб. м (з ПДВ).

Фіксована ціна на природній газ має бути незмінною до 31 березня 2026 року - Свириденко

У 2024 році, за рішенням Кабінету міністрів, тариф на електроенергію для населення становить 4,32 грн/кВт·год. Цей фіксований тариф мав діяти до 31 жовтня 2025 року, незалежно від обсягів споживання. З 1 листопада 2025 року дію тарифу було продовжено до 30 квітня 2026 року.

За обсяг споживання до 2 000 кВт⋅год на місяць діятиме ціна — 2,64 грн за кВт⋅год., а за споживання понад встановленого ліміту ціна — 4,32 грн за кВт⋅год.

Ціни на "світло" для українців цієї зими залишаться без змін: уряд продовжив дію ПСО до 30 квітня

Як економити газ на опаленні вдома

Як зазначив Попенко, найбільше на ціну у платіжці у багатоквартиному будинку впливає тепло, а у приватному будинку - газ.

"В середньому платіжка за тепло, якщо ми кажемо за квартиру в 60 кв.м., то обійдеться десь в 2,5-3 тис. гривень, а якщо за газ, то в будинку 80 кв.м.платять в середньому за газ від 4 до 5 тис. гривень", - каже Попенко.

Пільги на комуналку: як оформити та хто може отримати

За його словами, якщо казати про те, як зменшити витрати на тепло та газ, то ефективними будуть енергоефективні заходи.

Утеплення будинків, заміна вікон, утеплення горищ у приватному секторі тощо. Це комплексне питання, щоб зменшити платіжку - зазначає Попенко.

Проте, він наголошує, що якщо у приватному секторі це простіше реалізувати, адже не потрібно ні про що домовлятися із сусідами, то у багатоповерхових будинках це буде складніше, адже необхідно узгодити всі заходи із сусідами.

Як економити електроенергію вдома

Експерт зазначає, що встановлення лічильника "день-ніч" суттєво допомагає зменшити платіжку за комунальні послуги. За його словами, електрочайники, кавоварки та інші високопотужні електроприлади суттєво впливають на ціну у платіжці за комунальні послуги.

Попенко радить, наприклад, використовувати пральну машинку вночі, коли працює лічильник "день-ніч", що може суттєво вплинути на платіжку за електроенергію.

