Ціни на "світло" для українців цієї зими залишаться без змін: уряд продовжив дію ПСО до 30 квітня
Київ • УНН
Ціни на електроенергію для українців залишаться незмінними цієї зими. Уряд продовжив дію ПСО до 30 квітня 2026 року.
Ціни на електроенергію для українців цієї зими залишаться незмінними, уряд продовжив дію ПСО. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає УНН.
Уряд продовжив дію ПСО на електроенергію до 30 квітня 2026 року. Це означає, що під час опалювального сезону громадяни й надалі платитимуть 4,32 грн за кВт⋅год
Також, за її словами, буде збережена пільгова ціна для споживачів з електроопаленням. Так, за обсяг споживання до 2 000 кВт⋅год на місяць діятиме ціна — 2,64 грн за кВт⋅год., а за споживання понад встановленого ліміту ціна — 4,32 грн за кВт⋅год.
